Euro 2025 U19 kobiet. W Stalowej Woli Polki remisują z Włoszkami

Po tej akcji Weroniki Araśniewicz Polki objęły prowadzenie

2655 widzów zasiadło na trybunach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. W loży VIP można było dostrzec m.in. trenerkę pierwszej reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon, wiceprezesa PZPN, a zarazem prezesa Podkarpackiego ZPN Mieczysława Golbę, dyrektora sportowego PZPN Marcina Dornę, a także prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, starostę stalowowolskiego Janusza Zarzecznego i posła na Sejm RP Rafała Webera.

W pierwszej połowie lekką optyczną przewagę posiadały Włoszki. Większość akcji przeprowadzały swoją prawą stroną. Dużą aktywnością wykazywały się: Manuela Sciabica z FC Napoli oraz Paola Fadda z Interu Mediolan. Po strzale tej pierwszej piłka trafiła w słupek, a później jej strzał obroniła Julia Woźniak. Polska bramkarka poradziła sobie także z uderzeniem kolejna próba tej zawodniczki uderzenia Rosanny Ventrigli, napastniczki z AS Roma. Ale i Polki przeprowadziły przed przerwą kilka ciekawych akcji. W 24. minucie Elena Belli uprzedziła Weronikę Araśniewicz, wybijając piłkę końcami palców sprzed nóg polskiej napastniczki FC Barcelona, ubiegłorocznej brązowej medalistki mistrzostw Europy do lat 17. Chwilę później piłka odbiła się od poprzeczki włoskiej bramki, po rykoszecie po uderzeniu Krystyny Flis z rzutu wolnego.

Po zmianie stron Włoszki zaczęły inicjować ataki większą ilością zawodniczek i coraz częściej gościły pod polską bramką. Na szczęście cały czas czujna była Julia Woźniak. Obroniła strzał Ventriglii i „główkę” kapitana włoskiej reprezentacji Azzuro Gallo (Juventus Turyn).

Po kwadransie dominacji Włoszek do głosu zaczęły dochodzić Polski i w 64. minucie po pięknej indywidualnej akcji Weroniki Araśniewicz objęły prowadzenia. Wychowanka Diamentu Warszawa przebiegła kilkadziesiąt metrów, przedryblowała trzy rywalki, wpadła w pole karne i pewnym strzałem z lewej nogi pokonała Elenę Belli.

Włoszki ruszyły do odrabiania strat, lecz Polski mądrze odpierać ich ataki i groźnie kontrował. W 81. minucie blisko przejęcia piłki była Nina Abe - szybsza była jednak Belli.

Bułgarska sędzian Kristina Georgieva doliczyła 6 minut do podstawowego czasu gry i Włoszki w tym czasie doprowadziły do wyrównania. Na uderzenie po ziemi z 16 metrów zdecydowała się pomocniczka UC Sampdoria Genua, Giada Pellegrino Cimo i piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. Chwilę później znakomitą okazję na zdobycie zwycięskiej bramki dla Polski miała Zuzanna Grzywińska, lecz spudłowała z 12-13 metrów.

W środę Polski zagrają w Mielcu z Francuzkami, które w pierwszym meczu pokonały w Rzeszowie Szwedki 3:0.

POLSKA – WŁOCHY 1:1 (0:0)

1-0 Araśniewicz 64, 1:1 Pellegrino Cimo (90+3)

POLSKA: Woźniak – Witkowska, Łapińska, Piekarska – Zielińska (61 Sikora), Witek (61 Sobierajska), Cyraniak, Araśniewicz, Flis (78 Przybył) – Grzywińska, Wyrwas (46 Abe). Trener Marcin Kasprowicz.

WŁOCHY: Belli – Consolini, Cocino, Gallo, Lombardi (84 Zamboni) – Cherubini, Fadda, Pelegrino Cimo, Tosello (58 Pizzuti) – Ventriglia (66 Tironi), Sciabica (66 Ferraresi). Trener Nicola Matteucci.

Sędziowały: Kristina Georgieva (Bułgaria) oraz Sandra Nigulis (Estonia) i Catherine Nymoen (Norwegia). Widzów 2655.

Wyniki I rundy

Grupa A: POLSKA - WŁOCHY 1:1 (0:0), Szwecja - Francja 0:3 (0:1),

Grupa B: Anglia – Holandia 2:1 (0:1), Portugalia – Hiszpania 0:2 (0:1)