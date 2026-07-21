Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 lipca 2026

EthnoVibes zadebiutuje w Rozwadowie

Już 25 i 26 lipca Rynek w Rozwadowie zamieni się w tętniące życiem centrum muzyki, kultury i międzynarodowych spotkań. Przed mieszkańcami i gośćmi pierwsza edycja Festiwalu EthnoVibes - nowego wydarzenia, które ma połączyć lokalne tradycje z kulturami z różnych zakątków Europy i świata.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przez dwa dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncertach artystów z Polski, Słowacji i Meksyku. Organizatorzy przygotowali również bogaty program warsztatów artystycznych i rękodzielniczych, spotkań z gośćmi specjalnymi oraz atrakcji skierowanych do osób w każdym wieku – od dzieci po seniorów.

Nie zabraknie także strefy kulinarnej, w której będzie można spróbować potraw inspirowanych różnymi kulturami, a także pokazów tradycyjnego rzemiosła. Festiwal ma być okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale również do poznawania innych kultur i budowania więzi poprzez wspólne doświadczenia.

Wydarzenie odbędzie się na Rynku w Rozwadowie w dniach 25-26 lipca, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Festiwal EthnoVibes został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „SYNERGIE” - edycja 2026.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zmiany w szpitalu w Nisku. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przeniesiona
Nisko
Zmiany w szpitalu w Nisku. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przeniesiona
Zintegrowana i szybka kolej
Stalowa Wola
Zintegrowana i szybka kolej
Do 10 lat więzienia za blisko 2 kg narkotyków. 39-latek z Niska aresztowany
Nisko
Do 10 lat więzienia za blisko 2 kg narkotyków. 39-latek z Niska aresztowany
Policjanci znaleźli marihuanę w bagażu 62-letniego obywatela Niemiec
Stalowa Wola
Policjanci znaleźli marihuanę w bagażu 62-letniego obywatela Niemiec
Syreny alarmowe zabrzmią 21 lipca. To tylko ćwiczenia „ALARM 2026”
Stalowa Wola
Syreny alarmowe zabrzmią 21 lipca. To tylko ćwiczenia „ALARM 2026”
40 lat temu, czyli w przedsionku do koszykarskiej elity
Stalowa Wola
40 lat temu, czyli w przedsionku do koszykarskiej elity
Kaszel suchy czy mokry - jak rozpoznać rodzaj kaszlu?
Kaszel suchy czy mokry - jak rozpoznać rodzaj kaszlu?
Tłumy bawiły się na Wakacjonaliach w Jeżowem
Jeżowe
Tłumy bawiły się na Wakacjonaliach w Jeżowem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu