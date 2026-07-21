EthnoVibes zadebiutuje w Rozwadowie

Przez dwa dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncertach artystów z Polski, Słowacji i Meksyku. Organizatorzy przygotowali również bogaty program warsztatów artystycznych i rękodzielniczych, spotkań z gośćmi specjalnymi oraz atrakcji skierowanych do osób w każdym wieku – od dzieci po seniorów.

Nie zabraknie także strefy kulinarnej, w której będzie można spróbować potraw inspirowanych różnymi kulturami, a także pokazów tradycyjnego rzemiosła. Festiwal ma być okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale również do poznawania innych kultur i budowania więzi poprzez wspólne doświadczenia.

Wydarzenie odbędzie się na Rynku w Rozwadowie w dniach 25-26 lipca, a udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Festiwal EthnoVibes został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „SYNERGIE” - edycja 2026.