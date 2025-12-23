Miesięcznik
Energetyczny Weekend Edukacyjny w Nisku

W dniach 13–14 grudnia w Branżowym Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku odbył się Energetyczny Weekend Edukacyjny, skierowany do młodzieży z kierunków elektroenergetycznych i pokrewnych. W wydarzeniu wzięło udział 44 uczniów z trzech szkół ponadpodstawowych, którzy uczestniczyli w intensywnych, praktycznych szkoleniach prowadzonych w nowoczesnych pracowniach niżańskiego BCU.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Weekend edukacyjny pokazał, jak ważne są Branżowe Centra Umiejętności jako innowacyjne placówki edukacyjne odpowiadające na realne potrzeby rynku pracy. Niżańskie BCU łączy nowoczesną infrastrukturę z doświadczoną kadrą i praktycznym podejściem do nauki, pomagając młodym ludziom w przygotowaniu zawodowym.

Podczas wydarzenia równolegle odbywały się cztery bezpłatne szkolenia, każde trwające łącznie 15 godzin:

  • Układy pomiarowe: bezpośrednie, pośrednie, półpośrednie - prowadzący Paweł Stępień

  • Automatyka i zabezpieczenia w rozdzielni SN - prowadzący Andrzej Syroka

  • Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych - prowadzący Zbigniew Łyżwa

  • Innowacje w procesie edukacji - prowadzący DBA mgr inż. Paweł Wolicki

Szkolenia były zarówno merytoryczne, jak i praktyczne, a uczestnicy po ich zakończeniu przeszli walidację, która potwierdziła zdobyte umiejętności. W efekcie każdy otrzymał branżowy certyfikat, dokumentujący jego kompetencje i podnoszący wartość edukacyjną oraz zawodową.

Szczególną uwagę zwracało szkolenie poświęcone innowacjom w edukacji, które rozwijało kompetencje miękkie i umiejętność pracy zespołowej – kluczowe w nowoczesnej energetyce. W pracowni BHP uczniowie zapoznali się z profesjonalnym sprzętem ochrony przeciwporażeniowej i asekuracyjnej, przygotowując się do pracy przy urządzeniach „pod napięciem”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z układów pomiarowych oraz automatyki i zabezpieczeń, z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w realnych warunkach pracy w sektorze energetycznym.

Szkolenia prowadzili eksperci PGE Dystrybucja S.A., a nad całością czuwał p.o. Dyrektora BCU w Nisku Tomasz Skoczeń wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

– Inwestycja w nowoczesną edukację w BCU to inwestycja łącząca wiedzę, praktyczne umiejętności i potrzeby rynku pracy. Energetyczny Weekend Edukacyjny pokazuje, że była to trafiona decyzja. Edukacja oparta na współpracy i zaangażowaniu motywuje zarówno kadrę, jak i uczestników szkoleń – podkreślił starosta Niżański.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie oraz Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Dla wielu z nich był to pierwszy, ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej.

Dodatkową atrakcją dla uczestników była wizyta w Centrum Edukacji Multimedialnej „Zalew Wiedzy” nad Zalewem Podwolina, gdzie mogli obejrzeć interaktywną wystawę prezentującą zagadnienia z nauki, technologii, energii, historii i robotyki.

Energetyczny Weekend Edukacyjny w Nisku pokazał, że BCU skutecznie wspiera rozwój kompetencji zawodowych młodzieży i buduje nowoczesne zaplecze kadrowe dla branży energetycznej.

