Energetyczny Weekend Edukacyjny w Nisku

Weekend edukacyjny pokazał, jak ważne są Branżowe Centra Umiejętności jako innowacyjne placówki edukacyjne odpowiadające na realne potrzeby rynku pracy. Niżańskie BCU łączy nowoczesną infrastrukturę z doświadczoną kadrą i praktycznym podejściem do nauki, pomagając młodym ludziom w przygotowaniu zawodowym.

Podczas wydarzenia równolegle odbywały się cztery bezpłatne szkolenia, każde trwające łącznie 15 godzin:

Układy pomiarowe: bezpośrednie, pośrednie, półpośrednie - prowadzący Paweł Stępień

Automatyka i zabezpieczenia w rozdzielni SN - prowadzący Andrzej Syroka

Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych - prowadzący Zbigniew Łyżwa

Innowacje w procesie edukacji - prowadzący DBA mgr inż. Paweł Wolicki

Szkolenia były zarówno merytoryczne, jak i praktyczne, a uczestnicy po ich zakończeniu przeszli walidację, która potwierdziła zdobyte umiejętności. W efekcie każdy otrzymał branżowy certyfikat, dokumentujący jego kompetencje i podnoszący wartość edukacyjną oraz zawodową.

Szczególną uwagę zwracało szkolenie poświęcone innowacjom w edukacji, które rozwijało kompetencje miękkie i umiejętność pracy zespołowej – kluczowe w nowoczesnej energetyce. W pracowni BHP uczniowie zapoznali się z profesjonalnym sprzętem ochrony przeciwporażeniowej i asekuracyjnej, przygotowując się do pracy przy urządzeniach „pod napięciem”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z układów pomiarowych oraz automatyki i zabezpieczeń, z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w realnych warunkach pracy w sektorze energetycznym.

Szkolenia prowadzili eksperci PGE Dystrybucja S.A., a nad całością czuwał p.o. Dyrektora BCU w Nisku Tomasz Skoczeń wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

– Inwestycja w nowoczesną edukację w BCU to inwestycja łącząca wiedzę, praktyczne umiejętności i potrzeby rynku pracy. Energetyczny Weekend Edukacyjny pokazuje, że była to trafiona decyzja. Edukacja oparta na współpracy i zaangażowaniu motywuje zarówno kadrę, jak i uczestników szkoleń – podkreślił starosta Niżański.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej, Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie oraz Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Dla wielu z nich był to pierwszy, ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej.

Dodatkową atrakcją dla uczestników była wizyta w Centrum Edukacji Multimedialnej „Zalew Wiedzy” nad Zalewem Podwolina, gdzie mogli obejrzeć interaktywną wystawę prezentującą zagadnienia z nauki, technologii, energii, historii i robotyki.

Energetyczny Weekend Edukacyjny w Nisku pokazał, że BCU skutecznie wspiera rozwój kompetencji zawodowych młodzieży i buduje nowoczesne zaplecze kadrowe dla branży energetycznej.