Energetyczna przyszłość Stalowej Woli w rękach radnych

Strategiczna inwestycja dla Stalowej Woli

Jak podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny, projekt SMR to przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu.

- To zadanie zupełnie strategiczne, które jest wynikiem pracy, negocjacji, rozmów ostatnich kilkunastu miesięcy. (…) Małe reaktory modułowe to przyszłość energetyki, gwarantują bezpieczną, stabilną, atrakcyjną cenowo energię, która może stanowić koło zamachowe najnowocześniejszej gospodarki dla Stalowej Woli i całego regionu - mówił prezydent.

Rozmowy dotyczące lokalizacji inwestycji rozpoczęły się w marcu 2023 roku, a już miesiąc później wskazano Tarnobrzeską Strefę Ekonomiczną i Stalową Wolę jako jedno z potencjalnych miejsc realizacji projektu.

Współpraca z Orlen Synthos Green Energy

Partnerem miasta w tym przedsięwzięciu jest Orlen Synthos Green Energy - spółka odpowiedzialna za rozwój sieci małych reaktorów jądrowych w Polsce. Projekt zakłada wykorzystanie technologii BWRX-300 opracowanej przez amerykańsko-japońskie konsorcjum GE Hitachi.

- W grudniu 2023 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzję zasadniczą, która potwierdza bezpieczeństwo technologii BWRX-300. (…) GE Hitachi to firma, która od 70 lat na wszystkich kontynentach realizuje największe programy jądrowe w pełnym bezpieczeństwie - przypomina prezydent Nadbereżny.

Bezpieczna i nowoczesna technologia

Małe reaktory modułowe SMR mają być bezpieczne, bezemisyjne i w pełni zautomatyzowane. Jak tłumaczy prezydent, ich działanie nie wymaga dużych stref ochronnych, a skala oddziaływania ogranicza się do granic działki. - Pierwszy taki reaktor powstaje w prowincji Ontario w Kanadzie. Do 2029 roku będzie on uruchomiony. (…) A kolejne lokalizacje planowane są w Europie i USA.

Szansa na rozwój i nowe miejsca pracy

Zdaniem władz miasta, realizacja projektu w Stalowej Woli może przynieść ogromne korzyści gospodarcze.

- To inwestycja gwarantująca wielomiliardowe nakłady, nowe miejsca pracy, zatrudnienie wysokich specjalistów i rozwój branż, których dziś nie ma w Stalowej Woli. (…) To najlepszy magnes do przyciągnięcia tutaj najwyższych technologii, w tym centrów danych sztucznej inteligencji - zaznacza włodarz.

Gdzie powstaną reaktory?

Wskazane przez miasto działki pod inwestycję znajdują się na terenie Nowej Strefy Gospodarczej. Jeden z nich to obszar ok. 112 ha, drugi 193 ha.

Obie lokalizacje znajdują się 5 km od Elektrowni Stalowa Wola i 7 km od centrum miasta.

Decyzja, która otworzy nowy rozdział

Podczas czwartkowej sesji radni zdecydują, czy miasto będzie mogło przekazać te nieruchomości inwestorowi w trybie bezprzetargowym.

- Ta decyzja radych (…) to początek trudnej i długiej drogi, która przed nami, ale ten krok trzeba zrobić. (…) Mam nadzieję, że zostanie podjęty w dobrym klimacie, bo takie inwestycje wymagają wzajemnej samodzielności, szacunku i cierpliwości - podsumował prezydent Nadbereżny.

Jeśli radni poprą projekt, Stalowa Wola może stać się jednym z pierwszych miast w Polsce z nowoczesnym reaktorem SMR, obok Włocławka i Stawów Monowskich.

To inwestycja, która - jak podkreśla prezydent - ma wyznaczyć nowy „horyzont rozwoju miasta do 2038 roku”, czyli na stulecie powstania Stalowej Woli.