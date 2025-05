Elżbieta Burkiewicz otworzyła biuro poselskie w Stalowej Woli

Podczas konferencji prasowej posłanka podkreślała, że jej celem jest bliska współpraca z mieszkańcami oraz samorządem lokalnym, niezależnie od politycznych podziałów.

– Chciałabym słuchać mieszkańców, pomagać przede wszystkim w ich problemach życia codziennego, pochylić się nad problemami osób niepełnosprawnych, problemami kobiet – mówiła Elżbieta Burkiewicz. – Miałam okazję współpracować między innymi z Mielecką Radą Kobiet. Jest dużo tematów, które można wypracowywać, a przede wszystkim ja jako kobieta chciałabym pokazać kobietom, że my możemy bardzo dużo zdziałać, a mężczyznom, że działanie wspólne kobiet i mężczyzn ma sens i daje znakomite efekty – dodała.

Elżbieta Burkiewicz podkreśliła, że zamierza być posłanką otwartą na dialog, gotową do współpracy ze wszystkimi środowiskami. – Chcę współpracować ze wszystkimi – z samorządem, organizacjami społecznymi, ze stowarzyszeniami i nie jest dla mnie istotne to, jakie ktoś ma poglądy. Dla mnie jest istotne, co możemy razem osiągnąć z korzyścią dla społeczności, dla rozwoju tego regionu – zaznaczyła. – Bardzo bym chciała nawiązać jak najlepsze kontakty z tutejszym samorządem i pochylam się w stronę pana prezydenta. Mam nadzieję, że praca ponad podziałami politycznymi, we wzajemnym zrozumieniu, to ścieżka, której oczekują mieszkańcy.

Podczas konferencji Burkiewicz zaakcentowała też potrzebę myślenia długofalowego. – Trzeba bardziej myśleć o tym nie tu i teraz, na chwilę i na polityczny zysk, ale co będzie za pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat. Na lokalnym rynku musimy współpracować, nie patrząc na nasze przekonania – czy polityczne, czy religijne. Jestem otwarta do współpracy. Chciałabym, by moje biuro poselskie było miejscem, gdzie każdy z mieszkańców może przyjść, przekazać swoje problemy. Nie wiem, czy w każdym jesteśmy w stanie pomóc, ale będę się starała – zapewniła.

Obecny na wydarzeniu prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny wyraził wdzięczność za decyzję o utworzeniu biura w mieście.

– Bardzo się z tego cieszę, że podjęła pani decyzję o utworzeniu w Stalowej Woli biura poselskiego, bo jeżeli poseł z Podkarpacia widzi Stalową Wolę, to prezydent miasta się z tego bardzo mocno cieszy – mówił. – Dziękuję również za deklaracje współpracy ponad podziałami politycznymi. To tak jak miasto ma wiele różnych poglądów, bo tworzą je mieszkańcy o różnej wrażliwości, różnym spojrzeniu, to myślę, że wiele nas może łączyć, szczególnie w Stalowej Woli, która jest symbolem zgody narodowej, bo tak powstawało nasze miasto ponad 80 lat temu – podkreślił.

Biuro Poselskie Elżbiety Burkiewicz będzie czynne dwa razy w tygodniu. Prowadzić je będzie asystentka społeczna Urszula Tatys. Sama posłanka zapowiedziała dyżury 2–3 razy w miesiącu. Szczegółowe terminy mają zostać wkrótce podane do publicznej wiadomości.