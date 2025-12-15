Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Martwe Piksele mają na koncie 3 zwycięstwa i 1 porażkę
5.0 / 5
Stalowa Wola 15 grudnia 2025

Ełk Skład zawiesił wyżej poprzeczkę Narzędziowni

Kolejne mecze rozgrywały w miniony weekend zespoły uczestniczące w stalowowolskich amatorskich ligach koszykówki (SWBA) i siatkówki (SWVA). Na górach obydwu tabel nic się nie zmieniło, nadal okupują je drużyny: WP-Transfer u siatkarzy i HSW-Narzędziownia-Społem u koszykarzy, ale w spotkaniu ze Składem Ełk lider SWBA był w opałach…

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

SWBA
7. kolejka: Złota Generacja - Martwe Piksele 49:55, Ełk Skład - HSW Narzędziownia–Społem 49:51, pauzował Stalowe Byki

W tabeli na prowadzeniu z kompletem 6 zwycięstw znajduje się HSW Narzędziownia-Społem Stalowa Wola - 12 pkt, miejsce drugie zajmuje Złota Generacja - 9 pkt (2 zwycięstwa - 5 porażek), trzecie Martwe Piksele - 7 pkt (3 zwycięstwa - 1 porażka), czwarte Skład Ełk - 7 pkt (2 zwycięstwa - 3 porażki), a piąte Stalowe Byli - 4 pkt (4 porażki).

20 grudnia: Stalowe Byki - Złota Generacja (16), Martwe Piksele - Ełk Skład (17.15), pauzuje HSW Narzędziownia–Społem.

SWVA
Mecze zaległe: AKS Orkan Nisko - Konzbud 0:3 (15:25, 13:25, 17:25), Vball Ulanów – Konzbud 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 25:17), AKS Orkan Nisko - Leśnik Sagitarius Nisko 0:3 (13:25, 8:25, 7:25).

W tabeli na pierwszym miejscu WP-Transfer Stalowa Wola - 21 pkt (7 zwycięstw - 0 porażek), na drugim Leśnik Sagitarius Nisko - 15 pkt (5 zwycięstw - 2 porażki), na trzecim Vball Ulanów - 15 pkt (5 zwycięstw - 2 porażki). Kolejne miejsca: 4. Art–Mat Stalowa Wola - 12 pkt (4-2), 5. Konzbud Stalowa Wola - 9 pkt (3-3), 6. BHP PPOŻ T.Mazur Stalowa Wola - 6 pkt (2-5), 7. Nxnet Stalowa Wola - 3 pkt (1-6), 8. AKS Orkan Nisko - 0 pkt (7 porażek).

20 grudnia zostanie rozegrany tylko zaległe spotkanie z 15 listopada: Konzbud - Art-Mat (13)

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Serwatka Żabno-Stalowa Wola mistrzem Polski w futsalu oldbojów 40+
Stalowa Wola
Serwatka Żabno-Stalowa Wola mistrzem Polski w futsalu oldbojów 40+
Derby Podkarpacia dla MLKS Rzeszów. Podwójnie…
Stalowa Wola
Derby Podkarpacia dla MLKS Rzeszów. Podwójnie…
Stal zafundowała „Klinice” bolesną terapię
Stalowa Wola
Stal zafundowała „Klinice” bolesną terapię
Niedźwiadki na łopatkach! Wysokie zwycięstwo Stali w Przemyślu
Stalowa Wola
Niedźwiadki na łopatkach! Wysokie zwycięstwo Stali w Przemyślu
Podkarpacka liga młodzików U-13. Kuźnia Koszykówki - Stal 40:119
Stalowa Wola
Podkarpacka liga młodzików U-13. Kuźnia Koszykówki - Stal 40:119
W sobotę derby Stalowej Woli, a w niedzielę derby Podkarpacia
Stalowa Wola
W sobotę derby Stalowej Woli, a w niedzielę derby Podkarpacia
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Stalowa Wola
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni
Stalowa Wola
Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu