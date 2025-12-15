Ełk Skład zawiesił wyżej poprzeczkę Narzędziowni

SWBA

7. kolejka: Złota Generacja - Martwe Piksele 49:55, Ełk Skład - HSW Narzędziownia–Społem 49:51, pauzował Stalowe Byki

W tabeli na prowadzeniu z kompletem 6 zwycięstw znajduje się HSW Narzędziownia-Społem Stalowa Wola - 12 pkt, miejsce drugie zajmuje Złota Generacja - 9 pkt (2 zwycięstwa - 5 porażek), trzecie Martwe Piksele - 7 pkt (3 zwycięstwa - 1 porażka), czwarte Skład Ełk - 7 pkt (2 zwycięstwa - 3 porażki), a piąte Stalowe Byli - 4 pkt (4 porażki).

20 grudnia: Stalowe Byki - Złota Generacja (16), Martwe Piksele - Ełk Skład (17.15), pauzuje HSW Narzędziownia–Społem.

SWVA

Mecze zaległe: AKS Orkan Nisko - Konzbud 0:3 (15:25, 13:25, 17:25), Vball Ulanów – Konzbud 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 25:17), AKS Orkan Nisko - Leśnik Sagitarius Nisko 0:3 (13:25, 8:25, 7:25).

W tabeli na pierwszym miejscu WP-Transfer Stalowa Wola - 21 pkt (7 zwycięstw - 0 porażek), na drugim Leśnik Sagitarius Nisko - 15 pkt (5 zwycięstw - 2 porażki), na trzecim Vball Ulanów - 15 pkt (5 zwycięstw - 2 porażki). Kolejne miejsca: 4. Art–Mat Stalowa Wola - 12 pkt (4-2), 5. Konzbud Stalowa Wola - 9 pkt (3-3), 6. BHP PPOŻ T.Mazur Stalowa Wola - 6 pkt (2-5), 7. Nxnet Stalowa Wola - 3 pkt (1-6), 8. AKS Orkan Nisko - 0 pkt (7 porażek).

20 grudnia zostanie rozegrany tylko zaległe spotkanie z 15 listopada: Konzbud - Art-Mat (13)