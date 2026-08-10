Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
prymus
2.3 / 5
Stalowa Wola 10 sierpnia 2026

Elektrociepłownia nie produkuje prądu

Pod koniec ub. tygodnia Tauron poinformował o wstrzymaniu pracy bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW). Powodem jest niski stan wody w Sanie. Mieszkańcy jednak tego nie odczują.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Wody brakuje nie tylko w Sanie i siłownie chłodzące turbiny wodą z rzek wyłączały się jedna po drugiej, albo znacząco ograniczały pracę swoich bloków. W końcu przyszedł czas i na ECSW. Jak informuje Tauron, „produkcja jednostki gazowo-parowej została ograniczona do jej głównego zadania, czyli zapewnienia ciepłej wody mieszkańcom Stalowej Woli i Niska”. Jednakże do tego celu Elektrociepłownia korzysta ze zgromadzonych zapasów, które „są wystarczające i nie zagrażają dostawom”.

Wcześniej wstrzymane zostały dostawy wody przemysłowej dla zakładów korzystających z ujęcia na Sanie obok ECSW. Teraz wodą z głównej rzeki Podkarpacia zasilany jest tylko kanał zrzutowy Elektrociepłowni. Tak nakazuje pozwolenie wodno-prawne, które posiada ECSW. W sytuacjach, jak obecna Elektrownia ma zadanie utrzymać tylko przepływ awaryjny, by w kanale zrzutowym nie zanikło życie biologiczne. Ze względu na zmieniające się prognozy pogody, która wpływa na warunki hydrologiczne w rzekach, nie jest możliwe ustalenie jednoznacznego terminu uruchomienia bloku gazowo-parowego siłowni w Stalowej Woli.

Mimo ograniczenia pracy w sporej części polskich elektrowni nie musimy się obawiać, że w gospodarstwach domowych zabraknie prądu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. energii zapewnia, że „nie ma obecnie zagrożenia dostaw energii w UE”.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.3
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.3

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Nisko
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Krzeszów
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Nisko
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
Jeżowe
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Zaklików
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Zaleszany
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Nisko
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu