Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 czerwca 2026

Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”

Warsztaty ekologiczne, kiermasz zabawek, konkursy i liczne atrakcje dla najmłodszych – tak wyglądał piknik ekologiczny, który odbył się 29 maja przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców, którzy mogli połączyć rodzinną zabawę z nauką zasad ekologii i ochrony środowiska.

Jednym z głównych punktów programu był EKOkiermasz, podczas którego dzieci sprzedawały używane zabawki, książki, gry i własnoręcznie wykonane prace. W akcję zaangażowało się 49 młodych wystawców, którzy przygotowali 15 stoisk. Kiermasz miał promować ideę ponownego wykorzystywania przedmiotów i ograniczania odpadów.

Na uczestników czekały także warsztaty rękodzieła z wykorzystaniem materiałów z odzysku, zajęcia kulinarne w duchu zero waste oraz konkursy związane z przyrodą i ochroną środowiska.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły skorzystać z animacji, malowania twarzy, kolorowych tatuaży, skręcania balonów oraz specjalnej fotobudki. Organizatorzy przygotowali także bezpłatny poczęstunek.

Piknik był częścią projektu promującego ekologiczne postawy i zrównoważony styl życia. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie pozwoliło nie tylko poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska, ale także zintegrować lokalną społeczność wokół wspólnych działań na rzecz natury.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podwolina całoroczna
Nisko
Podwolina całoroczna
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Nisko
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Stalowa Wola
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Nisko
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Stalowa Wola
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rudnik nad Sanem
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
Stalowa Wola
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
Stalowa Wola
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu