Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”

Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców, którzy mogli połączyć rodzinną zabawę z nauką zasad ekologii i ochrony środowiska.

Jednym z głównych punktów programu był EKOkiermasz, podczas którego dzieci sprzedawały używane zabawki, książki, gry i własnoręcznie wykonane prace. W akcję zaangażowało się 49 młodych wystawców, którzy przygotowali 15 stoisk. Kiermasz miał promować ideę ponownego wykorzystywania przedmiotów i ograniczania odpadów.

Na uczestników czekały także warsztaty rękodzieła z wykorzystaniem materiałów z odzysku, zajęcia kulinarne w duchu zero waste oraz konkursy związane z przyrodą i ochroną środowiska.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły skorzystać z animacji, malowania twarzy, kolorowych tatuaży, skręcania balonów oraz specjalnej fotobudki. Organizatorzy przygotowali także bezpłatny poczęstunek.

Piknik był częścią projektu promującego ekologiczne postawy i zrównoważony styl życia. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie pozwoliło nie tylko poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska, ale także zintegrować lokalną społeczność wokół wspólnych działań na rzecz natury.