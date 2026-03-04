Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 3 marca 2026

EkoEksperymentarium w Muzeum COP

W Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego rusza nowa wystawa edukacyjna skierowana głównie do najmłodszych. „EkoEksperymentarium” to interaktywna ekspozycja, która zamiast teorii stawia na praktykę - pokazuje, jak w codziennym życiu oszczędzać energię, wodę i ograniczać ilość odpadów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wystawa będzie dostępna od 8 marca do 31 lipca 2026 roku. Organizatorzy zapowiadają przestrzeń podzieloną na kilka „domowych” stref. W salonie uczestnicy sprawdzą, gdzie w mieszkaniu ucieka najwięcej energii. W łazience przekonają się, jak ograniczyć zużycie wody. W kuchni poznają zasady gotowania w duchu zero waste, a w sypialni temat nadmiaru rzeczy i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Całość kończy się symbolicznymi „eko-zakupami”.

Ekspozycja ma formę instalacji i zadań, które angażują zwiedzających do działania. Twórcy podkreślają, że chodzi o pokazanie prostych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia bez dużych kosztów czy rewolucji w życiu codziennym.

Wystawa została przygotowana przez Fundacja Mamy Projekt, która realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej i cyfrowej. Ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty tematyczne oraz materiały online dla dzieci i młodzieży.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do grup zorganizowanych - przedszkoli i szkół podstawowych - choć muzeum zaprasza także indywidualnych zwiedzających.

Informacje praktyczne:
Muzeum COP, ul. Hutnicza 17, Stalowa Wola
8 marca - 31 lipca 2026 r.
Bilety: 10 zł (normalny), 5 zł (ulgowy), 25 zł (rodzinny), warsztaty - 5 zł

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej muzeum.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ostatnie półrocze szkoły
Ulanów
Ostatnie półrocze szkoły
Brawura w terenie zabudowanym. Dwaj kierowcy bez uprawnień
Nisko
Brawura w terenie zabudowanym. Dwaj kierowcy bez uprawnień
Wirtualna strzelnica otwarta w Bojanowie
Bojanów
Wirtualna strzelnica otwarta w Bojanowie
Seria kradzieży w Stalowej Woli. 32-latek z zarzutami
Stalowa Wola
Seria kradzieży w Stalowej Woli. 32-latek z zarzutami
„Wielkanocne Inspiracje” w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
„Wielkanocne Inspiracje” w stalowowolskiej bibliotece
Spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem
Stalowa Wola
Spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem
MZK powiększa ekologiczny tabor
Stalowa Wola
MZK powiększa ekologiczny tabor
Ul. Górka i Olszyna do przebudowy. Jest dofinansowanie
Rudnik nad Sanem
Ul. Górka i Olszyna do przebudowy. Jest dofinansowanie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu