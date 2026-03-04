EkoEksperymentarium w Muzeum COP

Wystawa będzie dostępna od 8 marca do 31 lipca 2026 roku. Organizatorzy zapowiadają przestrzeń podzieloną na kilka „domowych” stref. W salonie uczestnicy sprawdzą, gdzie w mieszkaniu ucieka najwięcej energii. W łazience przekonają się, jak ograniczyć zużycie wody. W kuchni poznają zasady gotowania w duchu zero waste, a w sypialni temat nadmiaru rzeczy i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Całość kończy się symbolicznymi „eko-zakupami”.
Ekspozycja ma formę instalacji i zadań, które angażują zwiedzających do działania. Twórcy podkreślają, że chodzi o pokazanie prostych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia bez dużych kosztów czy rewolucji w życiu codziennym.
Wystawa została przygotowana przez Fundacja Mamy Projekt, która realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej i cyfrowej. Ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty tematyczne oraz materiały online dla dzieci i młodzieży.
Oferta kierowana jest przede wszystkim do grup zorganizowanych - przedszkoli i szkół podstawowych - choć muzeum zaprasza także indywidualnych zwiedzających.
Informacje praktyczne:
Muzeum COP, ul. Hutnicza 17, Stalowa Wola
8 marca - 31 lipca 2026 r.
Bilety: 10 zł (normalny), 5 zł (ulgowy), 25 zł (rodzinny), warsztaty - 5 zł
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej muzeum.
