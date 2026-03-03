Miesięcznik
Stalowa Wola 3 marca 2026

EkoEksperymentarium w Muzeum COP

W Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego rusza nowa wystawa edukacyjna skierowana głównie do najmłodszych. „EkoEksperymentarium” to interaktywna ekspozycja, która zamiast teorii stawia na praktykę - pokazuje, jak w codziennym życiu oszczędzać energię, wodę i ograniczać ilość odpadów.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wystawa będzie dostępna od 8 marca do 31 lipca 2026 roku. Organizatorzy zapowiadają przestrzeń podzieloną na kilka „domowych” stref. W salonie uczestnicy sprawdzą, gdzie w mieszkaniu ucieka najwięcej energii. W łazience przekonają się, jak ograniczyć zużycie wody. W kuchni poznają zasady gotowania w duchu zero waste, a w sypialni temat nadmiaru rzeczy i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Całość kończy się symbolicznymi „eko-zakupami”.

Ekspozycja ma formę instalacji i zadań, które angażują zwiedzających do działania. Twórcy podkreślają, że chodzi o pokazanie prostych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia bez dużych kosztów czy rewolucji w życiu codziennym.

Wystawa została przygotowana przez Fundacja Mamy Projekt, która realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej i cyfrowej. Ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty tematyczne oraz materiały online dla dzieci i młodzieży.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do grup zorganizowanych - przedszkoli i szkół podstawowych - choć muzeum zaprasza także indywidualnych zwiedzających.

Informacje praktyczne:
Muzeum COP, ul. Hutnicza 17, Stalowa Wola
8 marca - 31 lipca 2026 r.
Bilety: 10 zł (normalny), 5 zł (ulgowy), 25 zł (rodzinny), warsztaty - 5 zł

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej muzeum.

