EkoEksperymentarium w Muzeum COP

Wystawa będzie dostępna od 8 marca do 31 lipca 2026 roku. Organizatorzy zapowiadają przestrzeń podzieloną na kilka „domowych” stref. W salonie uczestnicy sprawdzą, gdzie w mieszkaniu ucieka najwięcej energii. W łazience przekonają się, jak ograniczyć zużycie wody. W kuchni poznają zasady gotowania w duchu zero waste, a w sypialni temat nadmiaru rzeczy i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Całość kończy się symbolicznymi „eko-zakupami”.

Ekspozycja ma formę instalacji i zadań, które angażują zwiedzających do działania. Twórcy podkreślają, że chodzi o pokazanie prostych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia bez dużych kosztów czy rewolucji w życiu codziennym.

Wystawa została przygotowana przez Fundacja Mamy Projekt, która realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej i cyfrowej. Ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty tematyczne oraz materiały online dla dzieci i młodzieży.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do grup zorganizowanych - przedszkoli i szkół podstawowych - choć muzeum zaprasza także indywidualnych zwiedzających.

Informacje praktyczne:

Muzeum COP, ul. Hutnicza 17, Stalowa Wola

8 marca - 31 lipca 2026 r.

Bilety: 10 zł (normalny), 5 zł (ulgowy), 25 zł (rodzinny), warsztaty - 5 zł

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej muzeum.