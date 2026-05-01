EkoDetektywi w akcji. Uczniowie szkoły promują retencję wody deszczowej

W szkole zamontowano zbiornik na deszczówkę, a obok powstał ogródek kwiatowo-warzywno-ziołowy, który będzie nawadniany zgromadzoną wodą opadową. Jak podkreślają uczestnicy projektu, to praktyczny sposób na pokazanie, że każda kropla wody ma znaczenie.

W działania zaangażowało się jedenastu uczniów, którzy pracowali jako tzw. „EkoDetektywi”. Samodzielnie prowadzili obserwacje, m.in. mierzyli opady deszczu, analizowali zużycie wody i sprawdzali, jakie oszczędności może przynieść jej gromadzenie.

W ramach projektu przygotowano także prezentacje dla społeczności szkolnej oraz spotkanie dla rodziców. Uczniowie chcieli pokazać, że mała retencja to proste rozwiązanie, które można stosować również w domach i ogrodach.

Jak podkreślają młodzi uczestnicy, celem działań było nie tylko zdobycie wiedzy, ale też zachęcenie innych do bardziej ekologicznego podejścia do codziennego życia i oszczędzania wody.