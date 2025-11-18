Edward Sroka z tytułem „Zasłużony Trener Piłki Siatkowej w Polsce”

Trener Edward Sroka to były zawodnik i trener Stali Stalowa Wola, aktualnie szkoli najmłodsze siatkarki Vegi SiR Stalowa Wola, a wcześniej przez ponad 12 lat pracował z reprezentacjami młodzieżowymi Polski.

W duecie z Ireneuszem Mazurem, którego pod koniec swojej kariery zawodniczej „ściągnął” do Stalowej Woli - któremu niewiele zabrakło, by wprowadzić „zielono-czarnych” do siatkarskiej elity w sezonie 1986/87 - poprowadzili polskich juniorów do zdobycia mistrzostwa Europy w Izraelu w 1996 roku, a rok później do mistrzostwa świata w Bahrajnie w 1997 roku. W finale pokonali Brazylie 3:1, a w półfinale Rosję 3:0. Pracując samodzielnie z reprezentacją Polski Kadetów, trener Sroka wywalczył brązowy medal mistrzostw świata w Arabii Saudyjskiej i brązowy medal ME w Słowacji.

W swojej trenerskiej karierze współpracował z największymi późniejszymi gwiazdami światowej siatkówki, m.in. z Pawłem Zagumnym, Dawidem Murkiem, Piotrem Gruszką, Michałem Winiarskim, Łukaszem Żygadło, Marcinem Możdżonkiem, Pawłem Papke, Krzysztofem Ignaczakiem, Michałem Bąkiewiczem i Sebastianem Świderskim, który wręczył mu w Mielcu odznakę, legitymację i dyplom „Zasłużony Trener Piłki Siatkowej w Polsce”.

Identyczne wyróżnienie otrzymał w tym samym dniu w Mielcu wieloletni trener siatkarek Stali Mielec, mistrz Polski z drużyną BKS Bielsko-Biała w 1996 r.

Zdjęcia VEGA MOSiR Stalowa Wola/facebook