Edukacja regionalna w centrum uwagi. Konferencja dla nauczycieli

Konferencja poświęcona będzie roli edukacji regionalnej w budowaniu lokalnej tożsamości oraz znaczeniu instytucji kultury i oświaty w przekazywaniu młodszym pokoleniom dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. Organizatorzy zapowiadają zarówno wystąpienia naukowców i ekspertów, jak i praktyków - przewodników miejskich oraz edukatorów pracujących na co dzień z lokalnym dziedzictwem.

W programie znajdą się m.in. prelekcje dotyczące problemów edukacji regionalnej na Podkarpaciu, roli miasta w kształtowaniu tożsamości kulturowej, wykorzystania gier mobilnych w edukacji dzieci i młodzieży czy przykładów nowoczesnych projektów edukacyjnych. Ważnym punktem konferencji będą także prezentacje działań edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, pokazujące, jak zasoby muzealne mogą być wykorzystywane w pracy szkolnej.

Wydarzenie ma stanowić przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także inspirację do podejmowania nowych inicjatyw edukacyjnych związanych z regionem. Na zakończenie zaplanowano zwiedzanie ekspozycji „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce” oraz wystawy pojazdów zabytkowych.

Organizatorami konferencji są Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek.

Konferencja jest współfinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach programu WspółKultura.

Program konferencji:

8:30 – Rejestracja gości

9:00–9:15 – Otwarcie konferencji

Aneta Garanty – dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Paweł Roszak-Kwiatek – kierownik Muzeum COP w Stalowej Woli

9:15–9:35 – Ile „małej ojczyzny” w ojczyźnie. O problemach edukacji lokalnej i regionalnej w województwie podkarpackim

dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski)

9:35–9:55 – Rola miasta w procesie kształtowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

9:55–10:15 – Gry mobilne w edukacji dzieci i młodzieży

dr Alicja Krawczyńska (Fundacja Good Culture)

10:15–10:35 – Edukacja przygody – przykłady zrealizowanych konceptów edukacji regionalnej

dr Stanisław Kusiak (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli)

10:35–11:05 – Przerwa kawowa

11:05–11:25 – Zmiana postrzegania miejsc zwykłych i ich stawanie się miejscami nie-zwykłymi jako cel edukacji regionalnej (studium przypadku)

dr hab. Joanna Angiel, prof. UW

11:25–11:45 – Lasowiacy inspirują – program interdyscyplinarnej edukacji regionalnej

Damian Drąg (PCEN)

11:45–12:05 – Jak odnaleźć przodka, czyli genealogia

Janusz Ciba – przewodnik miejski

12:05–12:20 – Przewodnicy miejscy w edukacji regionalnej

Anna Garbacz – prezes Fundacji Dionizego Garbacza STALOVIANUM

12:20–12:40 – Oferta edukacyjna Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Justyna Maziarz, Sylwia Pęcak – Dział Edukacji MR, GMAK i MCOP

12:40–13:10 – Dyskusja

13:10–14:00 – Zwiedzanie ekspozycji

„Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”

oraz wystawy pojazdów zabytkowych (Wydział Mechaniczno-Technologiczny PRz, ul. E. Kwiatkowskiego 4)