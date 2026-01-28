Miesięcznik
Stalowa Wola 27 stycznia 2026

Edukacja regionalna w centrum uwagi. Konferencja dla nauczycieli

Jak uczyć młodych ludzi o „małej ojczyźnie” i lokalnym dziedzictwie? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać uczestnicy konferencji naukowej „Uczyć (się) miejsca, czyli tradycje i współczesne perspektywy edukacji regionalnej”, która odbędzie się 3 lutego w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli z powiatu stalowowolskiego oraz osób zajmujących się edukacją i animacją kultury.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Konferencja poświęcona będzie roli edukacji regionalnej w budowaniu lokalnej tożsamości oraz znaczeniu instytucji kultury i oświaty w przekazywaniu młodszym pokoleniom dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. Organizatorzy zapowiadają zarówno wystąpienia naukowców i ekspertów, jak i praktyków - przewodników miejskich oraz edukatorów pracujących na co dzień z lokalnym dziedzictwem.

W programie znajdą się m.in. prelekcje dotyczące problemów edukacji regionalnej na Podkarpaciu, roli miasta w kształtowaniu tożsamości kulturowej, wykorzystania gier mobilnych w edukacji dzieci i młodzieży czy przykładów nowoczesnych projektów edukacyjnych. Ważnym punktem konferencji będą także prezentacje działań edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, pokazujące, jak zasoby muzealne mogą być wykorzystywane w pracy szkolnej.

Wydarzenie ma stanowić przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także inspirację do podejmowania nowych inicjatyw edukacyjnych związanych z regionem. Na zakończenie zaplanowano zwiedzanie ekspozycji „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce” oraz wystawy pojazdów zabytkowych.

Organizatorami konferencji są Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek.

Konferencja jest współfinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach programu WspółKultura.

Program konferencji:

8:30 – Rejestracja gości

9:00–9:15 – Otwarcie konferencji
Aneta Garanty – dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Paweł Roszak-Kwiatek – kierownik Muzeum COP w Stalowej Woli

9:15–9:35Ile „małej ojczyzny” w ojczyźnie. O problemach edukacji lokalnej i regionalnej w województwie podkarpackim
dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski)

9:35–9:55Rola miasta w procesie kształtowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego
dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

9:55–10:15Gry mobilne w edukacji dzieci i młodzieży
dr Alicja Krawczyńska (Fundacja Good Culture)

10:15–10:35Edukacja przygody – przykłady zrealizowanych konceptów edukacji regionalnej
dr Stanisław Kusiak (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli)

10:35–11:05 – Przerwa kawowa

11:05–11:25Zmiana postrzegania miejsc zwykłych i ich stawanie się miejscami nie-zwykłymi jako cel edukacji regionalnej (studium przypadku)
dr hab. Joanna Angiel, prof. UW

11:25–11:45Lasowiacy inspirują – program interdyscyplinarnej edukacji regionalnej
Damian Drąg (PCEN)

11:45–12:05Jak odnaleźć przodka, czyli genealogia
Janusz Ciba – przewodnik miejski

12:05–12:20Przewodnicy miejscy w edukacji regionalnej
Anna Garbacz – prezes Fundacji Dionizego Garbacza STALOVIANUM

12:20–12:40Oferta edukacyjna Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Justyna Maziarz, Sylwia Pęcak – Dział Edukacji MR, GMAK i MCOP

12:40–13:10 – Dyskusja

13:10–14:00 – Zwiedzanie ekspozycji
„Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”
oraz wystawy pojazdów zabytkowych (Wydział Mechaniczno-Technologiczny PRz, ul. E. Kwiatkowskiego 4)

