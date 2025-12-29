Miesięcznik
Fot. sztafeta.pl
29 grudnia 2025

E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci

Od 1 stycznia 2026 roku e-doręczenia będą głównym sposobem komunikacji między urzędami a obywatelami oraz przedsiębiorcami. Okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2025 r., a od nowego roku wszystkie decyzje, pisma i ważne dokumenty wysyłane przez administrację publiczną będą kierowane bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę adresata i będą miały moc urzędową.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dzięki temu koniec z problemami związanymi z awizami – dokumenty będą docierały bezpośrednio online, eliminując konieczność oczekiwania na listonosza.

Aby korzystać z e-doręczeń, trzeba posiadać aktywny adres w systemie. Rejestracja jest szybka i w pełni dostępna online. Wystarczy wejść na stronę gov.pl/web/e-doreczenia,gdzie znajdziemy dokładną instrukcję krok po kroku. Do założenia skrzynki potrzebne jest jedynie potwierdzenie tożsamości, np. za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę i aktywować skrzynkę już teraz.

Dla osób, które nie odbiorą e-doręczenia online, działa Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH). W takim przypadku dokument zostanie wydrukowany i doręczony tradycyjną pocztą. Jeśli adresat nie będzie w domu, do skrzynki trafi awizo i pismo będzie można odebrać osobiście.

E-doręczenia mają uprościć kontakt z urzędami, przyspieszyć obieg informacji i ograniczyć papierową korespondencję, stając się wygodnym narzędziem zarówno dla obywateli, jak i dla firm.

