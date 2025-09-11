Dźwięki Wakacji i Weekend dla Zdrowia

Na scenie zaprezentują się m.in.:

Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego "Pasja",

wokaliści ze Studia Wokalnego "Vivo" oraz Społecznej Szkoły Muzycznej,

Dziecięcy Zespół Tańca "Smyk",

Zespół Taneczny "Perełki".

Publiczność będzie mogła usłyszeć także Olivię Hausner i Kacpra Jocek z zespołem, którzy przygotowali specjalny koncert na zakończenie wakacyjnego cyklu.

Weekend dla zdrowia

Równolegle, w godz. 15:00–18:00, na placu odbędzie się „Weekend dla Zdrowia” z miasteczkiem profilaktycznym. W specjalnie przygotowanych punktach będzie można skorzystać z konsultacji i porad specjalistów m.in. z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Sanepidu, Policji, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku czy lokalnych stowarzyszeń zdrowotnych i prospołecznych.

Wydarzenie organizowane jest przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz partnerami. Piknik współfinansują miasto Stalowa Wola i Powiat Stalowowolski.