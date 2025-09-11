Dźwięki Wakacji i Weekend dla Zdrowia

Na scenie zaprezentują się m.in.:
-
Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego "Pasja",
-
wokaliści ze Studia Wokalnego "Vivo" oraz Społecznej Szkoły Muzycznej,
-
Dziecięcy Zespół Tańca "Smyk",
-
Zespół Taneczny "Perełki".
Publiczność będzie mogła usłyszeć także Olivię Hausner i Kacpra Jocek z zespołem, którzy przygotowali specjalny koncert na zakończenie wakacyjnego cyklu.
Weekend dla zdrowia
Równolegle, w godz. 15:00–18:00, na placu odbędzie się „Weekend dla Zdrowia” z miasteczkiem profilaktycznym. W specjalnie przygotowanych punktach będzie można skorzystać z konsultacji i porad specjalistów m.in. z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Sanepidu, Policji, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku czy lokalnych stowarzyszeń zdrowotnych i prospołecznych.
Wydarzenie organizowane jest przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz partnerami. Piknik współfinansują miasto Stalowa Wola i Powiat Stalowowolski.
