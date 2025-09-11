Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 września 2025

Dźwięki Wakacji i Weekend dla Zdrowia

Już w niedzielę, 14 września, na Centralnym Placu Zabaw przy Spółdzielczym Domu Kultury odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem „Dźwięki Wakacji”. Początek zaplanowano na godz. 15:00.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na scenie zaprezentują się m.in.:

  • Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego "Pasja",

  • wokaliści ze Studia Wokalnego "Vivo" oraz Społecznej Szkoły Muzycznej,

  • Dziecięcy Zespół Tańca "Smyk",

  • Zespół Taneczny "Perełki".

Publiczność będzie mogła usłyszeć także Olivię Hausner i Kacpra Jocek z zespołem, którzy przygotowali specjalny koncert na zakończenie wakacyjnego cyklu.

Weekend dla zdrowia

Równolegle, w godz. 15:00–18:00, na placu odbędzie się „Weekend dla Zdrowia” z miasteczkiem profilaktycznym. W specjalnie przygotowanych punktach będzie można skorzystać z konsultacji i porad specjalistów m.in. z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Sanepidu, Policji, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku czy lokalnych stowarzyszeń zdrowotnych i prospołecznych.

Wydarzenie organizowane jest przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz partnerami. Piknik współfinansują miasto Stalowa Wola i Powiat Stalowowolski.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Program 10. edycji festiwalu RELACJE Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne
Stalowa Wola
Program 10. edycji festiwalu RELACJE Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne
Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej
Radomyśl nad Sanem
Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej
Nowe obwieszczenia Wójta Gminy Krzeszów
Krzeszów
Nowe obwieszczenia Wójta Gminy Krzeszów
Stalowa Wola wczoraj, dziś i jutro: Rodzinny quiz wiedzy z odważną wizją przyszłości
Stalowa Wola
Stalowa Wola wczoraj, dziś i jutro: Rodzinny quiz wiedzy z odważną wizją przyszłości
Nowa remiza i sztandar dla OSP Rzeczyca Okrągła
Radomyśl nad Sanem
Nowa remiza i sztandar dla OSP Rzeczyca Okrągła
Powidlaki 2025. Krzeszów zaprasza na wielką zabawę
Krzeszów
Powidlaki 2025. Krzeszów zaprasza na wielką zabawę
21-latek aresztowany za atak na 15-latka
Stalowa Wola
21-latek aresztowany za atak na 15-latka
Nowoczesne centrum w dziedzinie energetyki otwarte w Nisku
Nisko
Nowoczesne centrum w dziedzinie energetyki otwarte w Nisku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu