Dzikie wysypisko przy garażach. Wywieziono 800 kilogramów śmieci

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu przez mieszkańców. Na miejsce pojechali pracownicy miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas kontroli potwierdzili, że śmieci jest dużo, a część z nich nie powinna się tam znaleźć. Wśród odpadów były też materiały zawierające dane osobowe. Z tego powodu sprawą zajmuje się policja.

Sprzątanie zleciło miasto. Prace wykonano 16 kwietnia. Odpady usunął Miejski Zakład Komunalny.

Jak pokazuje ten przypadek, na dzikie wysypiska trafiają bardzo różne rzeczy - od gruzu i plastiku po meble, dokumenty i części samochodowe. Tymczasem mieszkańcy Stalowej Woli mają do dyspozycji dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów przy ul. 1-go Sierpnia 18A i ul. COP 38.

Usuwanie śmieci z takich miejsc kosztuje. Płaci za to miasto, czyli mieszkańcy. Problem dotyczy nie tylko wyglądu okolicy, ale też bezpieczeństwa środowiska i ludzi.

Przypadki podrzucania śmieci można zgłaszać policjantom lub kierować sprawę bezpośrednio do Urzędu Miasta.