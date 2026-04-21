Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 kwietnia 2026

Dzikie wysypisko przy garażach. Wywieziono 800 kilogramów śmieci

Nielegalne wysypisko przy ulicy Spacerowej w Stalowej Wili zostało usunięte. Z terenu w pobliżu garaży wywieziono około 800 kilogramów odpadów.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu przez mieszkańców. Na miejsce pojechali pracownicy miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas kontroli potwierdzili, że śmieci jest dużo, a część z nich nie powinna się tam znaleźć. Wśród odpadów były też materiały zawierające dane osobowe. Z tego powodu sprawą zajmuje się policja.

Sprzątanie zleciło miasto. Prace wykonano 16 kwietnia. Odpady usunął Miejski Zakład Komunalny.

Jak pokazuje ten przypadek, na dzikie wysypiska trafiają bardzo różne rzeczy - od gruzu i plastiku po meble, dokumenty i części samochodowe. Tymczasem mieszkańcy Stalowej Woli mają do dyspozycji dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów przy ul. 1-go Sierpnia 18A i ul. COP 38.

Usuwanie śmieci z takich miejsc kosztuje. Płaci za to miasto, czyli mieszkańcy. Problem dotyczy nie tylko wyglądu okolicy, ale też bezpieczeństwa środowiska i ludzi.

Przypadki podrzucania śmieci można zgłaszać policjantom lub kierować sprawę bezpośrednio do Urzędu Miasta.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu