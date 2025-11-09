Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 9 listopada 2025

Dziki nie miały nic do powiedzenia. Co innego Wilki…

Kolejne, czwarte zwycięstwo w rozgrywkach koszykarskich podkarpackiej ligi młodzików do lat 13, odniosła drużyna Stali Stalowa Wola. Trzecie na wyjeździe, trzecie, w którym zdobyła ponad 100 punktów. Koszykarze trenera Jacka Wojtanowicza notują znakomitą średnią zdobycz punktową, blisko 118 „oczek” na mecz.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy


W spotkaniu wyjazdowym w Mielcu z Dzikami nasza drużyna już po pierwszej połowie prowadziła różnicą 30 pkt (61:32) i po przerwie konsekwentnie powiększała przewagę. Drugi nasz zespół w rozgrywkach U 13, CSM Kuźnia Koszykówki przegrał w Rzeszowie z Wilkami, które już po pierwszej kwarcie miały 25-punktową przewagę.

U 13
DZIKI MIELEC - STAL STALOWA WOLA 50:108 (13:32, 19:29, 10:24, 8:23)
STAL: K.Zając 33, Wojtanowicz 19, Skuciński 18, M.Malecki 16 (1x3), Małek 8, Torba 3, Litowczuk 2, Skowronek 1, Foltarz, Sokal.
Dla Dzików najwięcej: Jordan 15, Nowak 14.

WILKI RZESZÓW - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 83:34 (28:3, 21:13, 14:8, 20:10)
KK: Nawracaj 10, Skiba 6, Karwas 6, Kołodziej 6, Kobylak 5, Bródka 1, Socha, Kudłacik, Michno, Dziechciarz, Cagara.
Dla Wilków najwięcej: Kędra 17, Gładyś 14, Dębicki 12.

Tabela za podkarpackikosz.pl

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

