Dziki nie miały nic do powiedzenia. Co innego Wilki…



W spotkaniu wyjazdowym w Mielcu z Dzikami nasza drużyna już po pierwszej połowie prowadziła różnicą 30 pkt (61:32) i po przerwie konsekwentnie powiększała przewagę. Drugi nasz zespół w rozgrywkach U 13, CSM Kuźnia Koszykówki przegrał w Rzeszowie z Wilkami, które już po pierwszej kwarcie miały 25-punktową przewagę.

U 13

DZIKI MIELEC - STAL STALOWA WOLA 50:108 (13:32, 19:29, 10:24, 8:23)

STAL: K.Zając 33, Wojtanowicz 19, Skuciński 18, M.Malecki 16 (1x3), Małek 8, Torba 3, Litowczuk 2, Skowronek 1, Foltarz, Sokal.

Dla Dzików najwięcej: Jordan 15, Nowak 14.

WILKI RZESZÓW - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 83:34 (28:3, 21:13, 14:8, 20:10)

KK: Nawracaj 10, Skiba 6, Karwas 6, Kołodziej 6, Kobylak 5, Bródka 1, Socha, Kudłacik, Michno, Dziechciarz, Cagara.

Dla Wilków najwięcej: Kędra 17, Gładyś 14, Dębicki 12.

Tabela za podkarpackikosz.pl