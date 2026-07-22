Dzień Zaklikowa 2026 – Piękni i Młodzi, Gromee, koncerty i atrakcje

To coroczne święto miasta przyciąga mieszkańców z całego regionu, dlatego organizatorzy przygotowali bogaty program, który rozpocznie się już o godz. 14. Na scenie wystąpią artyści związani z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zaklikowie, w tym chór „Gloria”, dziecięce grupy wokalne, zespół taneczny „Kameleon”, 5. Szczep Harcerski BRZASK, zespół „Kwiat-Lipy”, grupa hip-hopowa „Grooms Team” oraz „Zaklikersi”. W programie znalazło się również oficjalne otwarcie wydarzenia oraz rozstrzygnięcie konkursu „Dar Lasu - Dar Natury”.

Największe emocje czekają uczestników wieczorem. Na scenie wystąpią zespoły KRUKI, TEX i HEXA CORE, a gwiazdami tegorocznego Dnia Zaklikowa 2026 będą Piękni i Młodzi oraz DJ Gromee. Po koncertach zaplanowano także dyskotekę pod gołym niebem.

Atrakcje podczas Dnia Zaklikowa 2026

Organizatorzy zadbali również o liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na uczestników czekać będą: