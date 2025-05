Dzień Strażaka – święto odwagi, służby i poświęcenia

Podczas apelu komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli, bryg. Szczepan Kozioł, przypomniał, że bycie strażakiem to coś więcej niż tylko zawód – to powołanie.

– Strażak to nie tylko zawód, to służba, która nie zna dni wolnych ani dogodnych warunków. Tam, gdzie inni się wycofują, my wchodzimy, by ratować życie, zdrowie i mienie – mówił. Dziękował strażakom za ich codzienny trud, godziny szkoleń i udział w akcjach ratowniczych. Wyraził też wdzięczność rodzinom strażaków za ich wsparcie oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, których działalność – jak podkreślił – jest nieoceniona.

Z kolei nadbryg. Tomasz Baran, podkarpacki komendant wojewódzki PSP, zaznaczył, że służba strażacka to misja, która wymaga wyjątkowej siły i determinacji.

– Awanse i wyróżnienia nie są wręczane w zaciszu gabinetów – robimy to publicznie, by każdy z was czuł, że to, co robicie, to coś wyjątkowego. Jesteście wyjątkowi, a wasza służba zasługuje na najwyższy szacunek – podkreślał.

Podczas uroczystości wręczono liczne odznaczenia i awanse.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” uhonorowany został st. kpt. Paweł Ryś, a Brązową Odznakę otrzymał st. ogn. Waldemar Lambert. Odznaką Św. Floriana wyróżniono druha Józefa Nitka. Przyznano również nagrody finansowe.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było ogłoszenie wyników plebiscytu na Strażaka Roku. Tytuł ten przypadł Marcinowi Korzonkowi, który swoją postawą i zaangażowaniem zdobył uznanie zarówno kolegów.

Obchody Dnia Strażaka były również okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, co dodatkowo podkreśliło wagę tego święta i znaczenie służby strażackiej w życiu społecznym.

Lista awansowanych na wyższe stopnie służbowe podczas obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli:

stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA:

• st. kpt. Damian Sabat

• st. kpt. Piotr Kleczaj

• st. kpt. Krystian Nieradko

stopień KAPITANA:

• mł. kpt. Patryk Cebulak

• mł. kpt. Rafał Kutyła

• mł. kpt. Piotr Wilk

stopień MŁODSZEGO KAPITANA:

• st. asp. Sławomir Bąk

• ogn. Marcin Buczek (awanse zostały wręczone podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 4 maja w Warszawie)

stopień STARSZEGO ASPIRANTA:

• asp. Tomasz Pogorzelec

• asp. Paweł Rzeźnicki

stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA:

• ogn. Wojciech Koryga

• ogn. Krystian Tyniec

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

• st. sekc. Grzegorz Kosierb

• st. sekc. Wojciech Samko

• st. sekc. jacek Smycz

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO:

• sekc. Wojciech Dutka

• sekc. Krzysztof Jurek

• sekc. Marcin Kurkiewicz

• sekc. Wojciech Lekan

• sekc. Bartłomiej Mucha

• sekc. Mateusz Robak

• sekc. Mateusz Surdy

• sekc. Konrad Wnuk

• sekc. Tomasz Wyka