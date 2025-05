– Miesiąc maj, to miesiąc ochrony przeciwpożarowej i rok 2025 jest rokiem wyjątkowym, ponieważ obchodzimy jubileusz 30-lecia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 1995 roku powstał ten system w bazie Państwowej Straży Pożarnej i wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i ten system cały czas się rozwija, oprócz tego jubileuszu świętujemy także wyróżnienie strażaków, odznaczenie i awansowanie. Najlepsze życzenia dla nich, dla ich rodzin dużo szczęścia, wytrwałości w służbie i szacunku społeczeństwa dla ich ciężkiej służby – mówił starszy brygadier Andrzej Kołodziej, komendant powiatowy PSP w Nisku.

Obchody były okazją do wyrażenia wdzięczności wobec funkcjonariuszy za ich nieustanne poświęcenie i zaangażowanie.

– To jest moment kiedy chcemy podziękować. Świętujemy w maju, żeby przypominać o wartościach jakim hołdujemy jako strażacy, a których symbolem jest św. Florian. To jest nasze powołanie, służba dla drugiego. To jest też silne poparcie w społeczeństwie przekraczające 97 proc. – zaznaczył komendant wojewódzki nadbrygadier Tomasz Baran.

Słowa uznania i wsparcia wyraziła również wojewoda Teresa Kubas-Hul, podkreślając rolę zarówno strażaków zawodowych, jak i ochotników.

– To na waszych barkach spoczywa ciężar, by pomagać, ratować ludzkie życie i mienie. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej na zasadach wolontariatu wspierają system ratowniczo-gaśniczy. Te dwie połówki stanową całość i tylko wtedy kiedy razem strażacy z PSP i OSP angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, to ta pomoc naprawdę nadchodzi szybko – powiedziała wojewoda.

Podczas uroczystości wyróżniono siedmiu strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Nisku, przyznając im srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Dziesięciu funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.

Kulminacyjnym momentem obchodów było ogłoszenie wyników konkursu na Strażaka Roku, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nisku. Tytuł ten zdobył Jacek Pławiak, który został doceniony za swoją postawę, zaangażowanie i wkład w działania ratownicze.

Awanse na wyższe stopnie służbowe

Stopień starszego brygadiera:

• bryg. Andrzej Kołodziej(awans wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Mielcu)

Stopień młodszego brygadiera:

• st. kpt. Arkadiusz Bąk

Stopień aspiranta sztabowego:

• st. asp. Jacek Janiec

Stopień starszego aspiranta:

• asp. Michał Karbarz

• asp. Krzysztof Koczot

Stopień ogniomistrza:

• mł. ogn. Mateusz Majewski

Stopień młodszego ogniomistrza:

• st. sekc. Dariusz Szurek

• st. sekc. Rafał Zaguła

Stopień starszego sekcyjnego:

• sekc. Dawid Olszowy

• sekc. Krzysztof Żak