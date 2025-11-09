Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Nisko 9 listopada 2025

Dzień Seniora w Nisku już 14 listopada!

Radość, muzyka i wspólna zabawa - tak zapowiada się tegoroczny Dzień Seniora w Nisku, który odbędzie się w piątek, 14 listopada o godz. 16 w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie, organizowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Radę Seniorów w Nisku oraz Niżańskie Centrum Kultury, odbędzie się pod hasłem „Seniorzy Seniorom”. Jak co roku będzie to wyjątkowa okazja do spotkania, integracji i wspólnego świętowania w gronie przyjaciół.

W programie znajdą się m.in.:

  • koncert chóru ECHO Klubu Seniora w Nisku „Złote Głosy Retro”,

  • prezentacja wokalna uczestników Domu Dziennego Pobytu Seniora w Nisku,

  • popisy aktorskie Marii Bery i Marianny Chudy,

  • muzyczna niespodzianka „Szalone lata 60.” w wykonaniu Studium Wokalnego NCK „Sokół”.

Gościem specjalnym będzie Formacja Taneczna „Gracja” z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która zapewni dodatkową dawkę energii i pozytywnych emocji.

Organizatorzy zapraszają wszystkich seniorów na dużą dawkę muzyki, tańca i wspólnej zabawy. Mile widziane przebrania w stylu lat 60.!

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nisko zaprasza, by razem uczcić Niepodległość - 10 i 11 listopada
Nisko
Nisko zaprasza, by razem uczcić Niepodległość - 10 i 11 listopada
Zaduszki Literackie w bibliotece
Stalowa Wola
Zaduszki Literackie w bibliotece
Wybrano wykonawcę rozbudowy ulicy Sandomierskiej
Stalowa Wola
Wybrano wykonawcę rozbudowy ulicy Sandomierskiej
Stalowa Wola przygotowuje się do Święta Niepodległości. Znamy program uroczystości
Stalowa Wola
Stalowa Wola przygotowuje się do Święta Niepodległości. Znamy program uroczystości
Pająk ludowy powraca! Warsztaty świątecznego rękodzieła w Nisku
Nisko
Pająk ludowy powraca! Warsztaty świątecznego rękodzieła w Nisku
Awantura w szkole. Broń pneumatyczna trafiła w ręce policji
Stalowa Wola
Awantura w szkole. Broń pneumatyczna trafiła w ręce policji
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
Stalowa Wola
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
Patriotyzm w murach „Dwójki”
Stalowa Wola
Patriotyzm w murach „Dwójki”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu