Dzień Seniora w Nisku już 14 listopada!

Wydarzenie, organizowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Radę Seniorów w Nisku oraz Niżańskie Centrum Kultury, odbędzie się pod hasłem „Seniorzy Seniorom”. Jak co roku będzie to wyjątkowa okazja do spotkania, integracji i wspólnego świętowania w gronie przyjaciół.

W programie znajdą się m.in.:

koncert chóru ECHO Klubu Seniora w Nisku „Złote Głosy Retro”,

prezentacja wokalna uczestników Domu Dziennego Pobytu Seniora w Nisku,

popisy aktorskie Marii Bery i Marianny Chudy,

muzyczna niespodzianka „Szalone lata 60.” w wykonaniu Studium Wokalnego NCK „Sokół”.

Gościem specjalnym będzie Formacja Taneczna „Gracja” z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która zapewni dodatkową dawkę energii i pozytywnych emocji.

Organizatorzy zapraszają wszystkich seniorów na dużą dawkę muzyki, tańca i wspólnej zabawy. Mile widziane przebrania w stylu lat 60.!