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Nisko 11 listopada 2026

Dzień Seniora w Nisku. Będzie koncert, prelekcja i wspólne świętowanie

Seniorzy z Niska i okolic będą mieli okazję do wspólnego spotkania i świętowania. W poniedziałek, 16 listopada, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbędzie się Dzień Seniora. W programie znalazły się m.in. prelekcja o zdrowiu, podsumowanie projektu senioralnego oraz koncert.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15. Na początek uczestnicy wysłuchają prelekcji przedstawiciela Szpitala Powiatowego w Nisku pod hasłem „Dłużej w zdrowiu, lepiej w życiu”. Będzie też okazja, by zobaczyć efekty projektu i warsztatów realizowanych w ramach Senioraliów Powiatowych 2026.

Podczas wydarzenia podsumowane zostaną również działania prowadzone w ramach projektu „Senioralia Powiatowe 2026 w Nisku – seniorzy współtworzą wspólnotę, tradycję i aktywność społeczną powiatu”.

O godz. 15.30 zaplanowano koncert „Tu i Teraz” w wykonaniu Grupy Pod Skrzydłami. Na zakończenie organizatorzy przygotowali poczęstunek dla uczestników.

Dzień Seniora będzie okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale również do spotkania, rozmów i integracji środowiska seniorów.

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Projekt „Senioralia Powiatowe 2026” dofinansowano z Programu Aktywni Seniorzy - ASY na lata 2026–2030, w ramach Priorytetu III – Partycypacja społeczna osób starszych, edycja 2026.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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