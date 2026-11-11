Dzień Seniora w Nisku. Będzie koncert, prelekcja i wspólne świętowanie

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15. Na początek uczestnicy wysłuchają prelekcji przedstawiciela Szpitala Powiatowego w Nisku pod hasłem „Dłużej w zdrowiu, lepiej w życiu”. Będzie też okazja, by zobaczyć efekty projektu i warsztatów realizowanych w ramach Senioraliów Powiatowych 2026.

Podczas wydarzenia podsumowane zostaną również działania prowadzone w ramach projektu „Senioralia Powiatowe 2026 w Nisku – seniorzy współtworzą wspólnotę, tradycję i aktywność społeczną powiatu”.

O godz. 15.30 zaplanowano koncert „Tu i Teraz” w wykonaniu Grupy Pod Skrzydłami. Na zakończenie organizatorzy przygotowali poczęstunek dla uczestników.

Dzień Seniora będzie okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale również do spotkania, rozmów i integracji środowiska seniorów.

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Projekt „Senioralia Powiatowe 2026” dofinansowano z Programu Aktywni Seniorzy - ASY na lata 2026–2030, w ramach Priorytetu III – Partycypacja społeczna osób starszych, edycja 2026.