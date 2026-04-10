Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 kwietnia 2026

Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera w Muzeum COP

12 kwietnia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego stanie się przestrzenią do spotkania miłośników historii oraz pasjonatów militariów podczas pierwszej edycji Dnia Rekonstruktora i Kolekcjonera.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie, które swoją obecnością uświetnią rekonstruktorzy oraz kolekcjonerzy, to ukłon w stronę tych, którzy chcą zobaczyć przeszłość z bliska, nie w muzealnej gablocie lecz w żywej i dynamicznej formie. Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera to także okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz promocji działalności środowisk rekonstruktorskich i kolekcjonerskich. Wydarzenie ma na celu nie tylko popularyzację historii, ale również budowanie świadomości kulturowej i pielęgnowanie pamięci o przeszłości regionu oraz kraju.

W programie wydarzenia znajdą się m.in.:

- prezentacje grup rekonstrukcji historycznej z różnych epok (Drużyna Najemna Kobuz, Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów, rekonstruktorzy indywidualni)
- pokazy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia (Podkarpackie Stowarzyszenie Poszukiwaczy „Ocalić od zapomnienia”)
- wystawy prywatnych kolekcji – militaria, odznaczenia wojskowe, zbiór eksponatów kolejarskich
- spotkania z pasjonatami i ekspertami
- stoisko Oddziału Klubu HDK Legion - Krewkie Podkarpacie.

Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera odbędzie się w Muzeum COP w niedzielę 12 kwietnia w godz. 13.00-18.00.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bez kolejek do ZUS. Wystarczy wcześniej umówić wizytę
Stalowa Wola
Bez kolejek do ZUS. Wystarczy wcześniej umówić wizytę
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Nisku
Nisko
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Nisku
Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej
Uciekał przed policją na motorowerze. Był pijany
Pysznica
Uciekał przed policją na motorowerze. Był pijany
Artur Burak: To jest bardzo zły, niehigieniczny pomysł
Stalowa Wola
Artur Burak: To jest bardzo zły, niehigieniczny pomysł
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Stalowa Wola
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym
Stalowa Wola
Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym
Przymiarka do likwidacji biblioteki
Stalowa Wola
Przymiarka do likwidacji biblioteki
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu