Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera w Muzeum COP

Wydarzenie, które swoją obecnością uświetnią rekonstruktorzy oraz kolekcjonerzy, to ukłon w stronę tych, którzy chcą zobaczyć przeszłość z bliska, nie w muzealnej gablocie lecz w żywej i dynamicznej formie. Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera to także okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz promocji działalności środowisk rekonstruktorskich i kolekcjonerskich. Wydarzenie ma na celu nie tylko popularyzację historii, ale również budowanie świadomości kulturowej i pielęgnowanie pamięci o przeszłości regionu oraz kraju.

W programie wydarzenia znajdą się m.in.:

- prezentacje grup rekonstrukcji historycznej z różnych epok (Drużyna Najemna Kobuz, Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów, rekonstruktorzy indywidualni)

- pokazy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia (Podkarpackie Stowarzyszenie Poszukiwaczy „Ocalić od zapomnienia”)

- wystawy prywatnych kolekcji – militaria, odznaczenia wojskowe, zbiór eksponatów kolejarskich

- spotkania z pasjonatami i ekspertami

- stoisko Oddziału Klubu HDK Legion - Krewkie Podkarpacie.

Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera odbędzie się w Muzeum COP w niedzielę 12 kwietnia w godz. 13.00-18.00.