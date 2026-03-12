Dzień Otwarty w „Dziewiątce”. Nauka, zabawa i występy najmłodszych uczniów

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli odbył się Dzień Otwarty skierowany do przyszłych uczniów oraz ich rodziców. Była to okazja, aby zobaczyć, jak wygląda codzienne życie szkoły, poznać nauczycieli oraz ofertę edukacyjną placówki.

Wydarzenie rozpoczęło się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów najmłodszych klas. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności przed zgromadzonymi gośćmi, wprowadzając wszystkich w radosną i przyjazną atmosferę.

Na odwiedzających czekało również wiele atrakcji edukacyjnych i pokazów. Dzieci mogły zobaczyć roboty, wziąć udział w eksperymentach chemicznych oraz spróbować swoich sił w różnego rodzaju kreatywnych aktywnościach i zabawach językowych.

Rodzice mieli natomiast okazję porozmawiać z nauczycielami, zadać pytania dotyczące nauki i funkcjonowania szkoły, a także dowiedzieć się więcej o zajęciach dodatkowych i możliwościach rozwoju dla uczniów.

Dzień Otwarty był nie tylko okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej placówki, ale także do wspólnego spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze i poznania szkoły z bliska.