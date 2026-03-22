Dzień Otwarty w Centrum Ginekologii i Profilaktyki Kobiet w Nisku

Nowe Centrum oferuje m.in.:
- nowoczesną diagnostykę ginekologiczną,
- profilaktykę chorób kobiecych,
- badania przesiewowe i konsultacje specjalistyczne,
- komfortowe warunki dla pacjentek.
Celem wydarzenia jest nie tylko symboliczne otwarcie Centrum, ale także zwiększenie świadomości zdrowotnej kobiet i umożliwienie im korzystania z nowoczesnej opieki medycznej w swoim regionie.
Informacje o wydarzeniu:
- Termin: 28 marca 2026 r. (sobota), godz. 8:00–15:00
- Miejsce: Centrum Ginekologii i Profilaktyki Kobiet w Nisku, ul. Kościuszki 1, Nisko
Program dnia:
- powitanie gości i prezentacja Centrum,
- symboliczne otwarcie i zwiedzanie gabinetów,
- możliwość wykonania badania profilaktycznego (cytologii) dla wcześniej zapisanych pacjentek,
- wykłady o profilaktyce zdrowotnej kobiet,
- spotkanie z Amazonkami ze Stalowej Woli.
Zapisy na badania: (15) 841 67 03 (pon.–pt., 7:00–14:00)
