Dzień Otwarty w Centrum Ginekologii i Profilaktyki Kobiet w Nisku

Z radością zapraszamy mieszkanki powiatu niżańskiego i okolic na Dzień Otwarty w Centrum Ginekologii i Profilaktyki dla Kobiet w Nisku, które powstało, by zapewnić nowoczesną opiekę ginekologiczną, diagnostykę oraz badania profilaktyczne blisko domu.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowe Centrum oferuje m.in.:

- nowoczesną diagnostykę ginekologiczną,

- profilaktykę chorób kobiecych,

- badania przesiewowe i konsultacje specjalistyczne,

- komfortowe warunki dla pacjentek.

Celem wydarzenia jest nie tylko symboliczne otwarcie Centrum, ale także zwiększenie świadomości zdrowotnej kobiet i umożliwienie im korzystania z nowoczesnej opieki medycznej w swoim regionie.

Informacje o wydarzeniu:

- Termin: 28 marca 2026 r. (sobota), godz. 8:00–15:00

- Miejsce: Centrum Ginekologii i Profilaktyki Kobiet w Nisku, ul. Kościuszki 1, Nisko

Program dnia:

- powitanie gości i prezentacja Centrum,

- symboliczne otwarcie i zwiedzanie gabinetów,

- możliwość wykonania badania profilaktycznego (cytologii) dla wcześniej zapisanych pacjentek,

- wykłady o profilaktyce zdrowotnej kobiet,

- spotkanie z Amazonkami ze Stalowej Woli.

Zapisy na badania: (15) 841 67 03 (pon.–pt., 7:00–14:00)

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

