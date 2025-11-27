Dzień Nitkowania

Codzienny nawyk, który chroni uśmiech na lata

Szczotkowanie, nitkowanie i płukanie to podstawowe elementy codziennej higieny jamy ustnej. Skupimy się dzisiaj na nitkowaniu ponieważ wielu pacjentów zapomina o tej czynności a pozwala ona dość szybko usunąć resztki jedzenia z przestrzeni międzyzębowych, te resztki, które nie zdołało wymieść włosie szczoteczki. Pozostawienie resztek między zębami może doprowadzić do powstania ubytków próchnicowych i stanów zapalnych dziąseł. Od jakiego wieku zaczynamy nitkowanie? Od 5 roku życie ponieważ wtedy jama ustna już przygotowuje się na wyrzynanie szóstek i zmniejszają się szpary między zębami mlecznymi w odcinku bocznym – mówi dr n.med. lek. stom. Ewa Janeczko.

Jak prawidłowo wykonać zabieg?

Najpierw nitkujemy aby oczyścić przestrzenie międzyzębowe czyli wzmocnić działanie pasty do zębów. W tym celu odrywamy ok 30-40 cm nici i nawijamy ją na palce wskazujące obydwu dłoni pozostawiając napięty fragment długości 4-5 cm. Dalej zaciskamy kciukami nić bezpośrednio przy palcach wskazujących i powolnym ruchem posuwisto-zwrotnym wsuwamy pomiędzy dwa sąsiednie zęby schodząc w dół ale tak aby nie uszkodzić brodawki dziąsłowej i nie doprowadzić do jej krwawienia, a następnie szybkim ruchem ku górze wysuwamy nić lub prowadzimy ją przytuloną do powierzchni zęba na kształt litery C i wysuwamy się ku górze. Poprawiamy nić przewijając ja tak aby znowu mieć czysty fragment i powtarzamy od nowa czynności na kolejnym zębie czyszcząc wszystkie przestrzenie międzyzębowe. Trudności mogą pojawić się ze zmieszczeniem nici w wąskich szczelinach przy trzonowcach i wtedy wspomagamy się flosserem ( jest to specjalne trzymadełko z fragmentem napiętej nici) – wyjaśnia pani doktor.

Jakie nici wybrać ?

Tutaj już wg upodobań, mamy nici woskowane, białe, kolorowe, o okrągłym lub płaskim przekroju, smakowe, pęczniejące i przeznaczone do bardzo wąskich lub szerokich szpar międzyzębowych, nasycone fluorem lub chlorheksydyną. Jak Państwo widzicie wybór jest ogromny i tylko od nas zależy co wybierzemy.

Nitkowanie – mały gest, wielka różnica

Zachęcam Was do wdrożenia nitkowania jako powszechnej czynności która zapewnia zdrowie jamy ustnej – podsumowuje dr n.med. lek. stom. Ewa Janeczko.

Profilaktyka w stomatologii – małe kroki, które dają wielkie efekty

Profilaktyka to najprostszy sposób, by zachować zdrowy uśmiech na lata. Codzienne mycie, nitkowanie i płukanie zajmują tylko chwilę, a pozwalają uniknąć bólu, stresu i kosztownych zabiegów. Każda minuta poświęcona na higienę jamy ustnej zwraca się później wielokrotnie - w komforcie, pewności siebie i spokojnej głowie.

Regularne wizyty u dentysty to nie tylko przegląd, ale także szansa na wykrycie problemów, zanim staną się poważne. W stomatologii najlepiej działa zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Wczesne wykrycie zmian pozwala uniknąć leczenia kanałowego, rozległych ubytków czy w skrajnych przypadkach usunięcia zęba. Profilaktyka daje też możliwość szybkich, bezbolesnych i często nieinwazyjnych działań, które utrzymują zęby w dobrej kondycji – mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ. Takie wizyty profilaktyczne nie są rzadkością, w tym roku aż 237 854 podkarpackich pacjentów skorzystało z wizyt kontrolnych, które nie oznaczały leczenia, lecz sprawdzenie czy z uzębieniem jest wszystko w porządku

Profilaktyka to również codzienny wybór - sięgnięcie po nić dentystyczną, umycie zębów po posiłku czy zaplanowanie kontrolnej wizyty. To małe kroki, które prowadzą do dużych zmian. Zdrowy uśmiech to nie tylko estetyka. To lepsze samopoczucie, swoboda jedzenia i większa pewność siebie w codziennych sytuacjach.

Warto pamiętać, że profilaktyka dotyczy również dzieci. To właśnie u najmłodszych najlepiej buduje się dobre nawyki, które zostają na całe życie. Dbanie o zdrowie jamy ustnej to wspólna praca pacjenta i dentysty. Regularna higiena i kontrolne wizyty tworzą duet, który skutecznie chroni zęby. Najważniejsze jednak, by zacząć - nawet od najmniejszego kroku. Bo profilaktyka naprawdę działa i sprawia, że uśmiech pozostaje zdrowy na długie lata.