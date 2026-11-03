Dzień Niepodległości, Bezpieczeństwa i Odporności w Lipie

W programie zaplanowano kilka stref tematycznych. Będzie można dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy, przygotować rodzinę na pierwsze 72 godziny kryzysu, zadbać o cyberbezpieczeństwo i rozpoznawać dezinformację. Nie zabraknie też pokazów samoobrony przygotowanych przez Stowarzyszenie Akademia Samoobrony Bielik oraz prezentacji Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednym z punktów wydarzenia będzie bieg niepodległości (obwiązują wcześniejsze zapisy). Organizatorzy zapowiadają również strefę prezentacji polskich przedsiębiorstw i przemysłu obronnego. Szczegółowy program na plakacie poniżej.

Dzień Niepodległości, Bezpieczeństwa i Odporności organizuje Fundacja Odporności Społecznej we współpracy z Gminą Zaklików i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zaklikowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Defence24.