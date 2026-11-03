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Zaklików 3 listopada 2026

Dzień Niepodległości, Bezpieczeństwa i Odporności w Lipie

W niedzielę, 8 listopada, na stadionie w Lipie odbędzie się Dzień Niepodległości, Bezpieczeństwa i Odporności. Organizatorzy chcą połączyć obchody Święta Niepodległości z praktyczną nauką o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych w sytuacjach kryzysowych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W programie zaplanowano kilka stref tematycznych. Będzie można dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy, przygotować rodzinę na pierwsze 72 godziny kryzysu, zadbać o cyberbezpieczeństwo i rozpoznawać dezinformację. Nie zabraknie też pokazów samoobrony przygotowanych przez Stowarzyszenie Akademia Samoobrony Bielik oraz prezentacji Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednym z punktów wydarzenia będzie bieg niepodległości (obwiązują wcześniejsze zapisy). Organizatorzy zapowiadają również strefę prezentacji polskich przedsiębiorstw i przemysłu obronnego. Szczegółowy program na plakacie poniżej.

Dzień Niepodległości, Bezpieczeństwa i Odporności organizuje Fundacja Odporności Społecznej we współpracy z Gminą Zaklików i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zaklikowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Defence24.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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