Stalowa Wola 5 listopada 2025

Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”

Z okazji Święta Niepodległości Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza miłośników kina na wyjątkowy maraton filmowy pod hasłem „Świętujemy naszą miłość do kina!”. 11 listopada sala kinowa MDK zamieni się w wehikuł czasu, który przeniesie widzów w złotą erę polskiej kinematografii.

Karolina Kusińska

Tego dnia na dużym ekranie będzie można zobaczyć kultowe polskie produkcje, które od lat bawią, wzruszają i łączą pokolenia. Organizatorzy zapowiadają, że seanse będą prawdziwą gratką zarówno dla tych, którzy pamiętają te filmy z młodości, jak i dla młodszych widzów, którzy dopiero odkryją klasykę polskiego kina.

- Przygotowaliśmy seanse, na których świetnie bawić się będą zarówno Ci, którzy pamiętają te filmy z młodości, jak i młodsi widzowie, którzy być może odkryją w nich coś dla siebie, a przede wszystkim zobaczą, z czego śmiali się ich rodzice i dziadkowie kilka dekad temu - zapowiadają organizatorzy.

PROGRAM MARATONU FILMOWEGO - 11 listopada 2025

11.00 – Podróż za jeden uśmiech (1972), reż. Stanisław Jędryka
12.45 – Nie lubię poniedziałku (1971), reż. Tadeusz Chmielewski
14.45 – Poszukiwany, poszukiwana (1972), reż. Stanisław Bareja
16.30 – Niewinni czarodzieje (1960), reż. Andrzej Wajda
18.15 – Kingsajz (1987), reż. Juliusz Machulski
20.11 – Przypadek (1981), reż. Krzysztof Kieślowski

Cennik biletów

11 zł – jeden film
16 zł – dwa filmy lub bilet dla 2 osób na jeden seans
20 zł – karnet na cały dzień

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Kin Studyjnych przy współpracy z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Partnerem medialnym jest Filmweb, a projekt został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Karolina Kusińska

