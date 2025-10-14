Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 października 2025

Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli: nagrody, odznaczenia i stypendia

14 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyły się uroczyste obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

To wyjątkowy dzień, w którym szczególne słowa uznania i wdzięczności kierowane są do nauczycieli, wychowawców i pedagogów – osób, które każdego dnia kształtują młode pokolenie, przekazując nie tylko wiedzę, ale również wartości, postawy i inspiracje na przyszłość.

Święto nauczycieli i uczniów rozpoczęte artystycznym akcentem

Uroczystość rozpoczął występ artystyczny uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Z naszymi marzeniami”. Ich występ wprowadził zgromadzonych w wyjątkowy, świąteczny nastrój i był pięknym podziękowaniem dla nauczycieli za trud i poświęcenie wkładane w codzienną pracę.

Tradycją Dnia Edukacji Narodowej jest także wręczenie statuetki dla szkoły z najwyższym wynikiem egzaminu ósmoklasisty. W tym roku to prestiżowe wyróżnienie trafiło do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II.

– „Ta statuetka to symbol jakości nauczania w naszych szkołach. Za każdym sukcesem ucznia stoją nauczyciele – pełni pasji, cierpliwości i wiary w potencjał młodych ludzi. To dzięki Wam edukacja w Stalowej Woli jest na tak wysokim poziomie” – podkreśliła Monika Pachacz-Świderska, Zastępca Prezydenta Miasta, wręczając nagrodę dyrektorowi placówki Markowi Koperze.

Odznaczenia państwowe i Nagrody Prezydenta – podziękowanie za pasję i zaangażowanie

Kolejnym ważnym punktem wydarzenia było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród przyznawanych przez Ministra Edukacji i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uhonorowani zostali pedagodzy, których praca, zaangażowanie i kreatywność zasługują na szczególne uznanie.

– „Każdy nauczyciel, którego dziś nagradzamy, to osoba wyjątkowa – ktoś, kto nie tylko przekazuje wiedzę, ale potrafi rozpalić ciekawość świata. Wspólnie budujemy miasto, w którym edukacja jest fundamentem rozwoju i przyszłości. Nowoczesna szkoła to nie tylko dobre wyniki, ale też inspirujące, bezpieczne i przyjazne miejsca nauki. Dzięki wizji i konsekwencji prezydenta Lucjusza Nadbereżnego młodzi stalowowolanie uczą się dziś w warunkach, które mogą być wzorem dla innych miast” – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Słowa uznania popłynęły także od Elizy Walichy, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Stalowej Woli:
– „Dzień Edukacji Narodowej to święto ludzi, którzy każdego dnia wkładają w swoją pracę serce. To nie tylko przekazywanie wiedzy, ale codzienne towarzyszenie uczniom w ich dorastaniu, rozumienie ich emocji i potrzeb. Dziękuję wszystkim nauczycielom za tę cichą, często niewidoczną pracę, bez której nie byłoby sukcesów naszych szkół” – podkreśliła.

Laureaci Medalu Komisji Edukacji Narodowej:

  • Ewa Marut – Przedszkole nr 4

  • Małgorzata Roczniak – PSP nr 2

  • Artur Lebioda – PSP nr 2

  • Iwona Jabłońska – PSP nr 7

  • Renata Czarnecka-Skrok – PSP nr 7

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:

  • Marzena Janusz – PSP nr 1

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

  • Małgorzata Kosidlak – PSP nr 2

Nagrody Prezydenta Miasta – wyróżnienie dla najlepszych pedagogów

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrody Prezydenta Miasta Stalowej Woli otrzymali m.in.:

Przedszkola:
Iwona Romańczuk, Izabela Strzempa, Dorota Sala, Danuta Wojtak, Angelina Bobrowska, Anna Rząsa, Katarzyna Fedak, Monika Skromak-Sitkowska

Szkoły podstawowe i liceum:
Dorota Zagulska, Regina Magnuszewska, Łukasz Piłat, Renata Rycombel, Piotr Wolan, Anna Telega, Izabela Drzymała, Wioletta Budkowska-Kozak, Anna Tomaszczuk, Marek Teśniarz

Stypendia dla najlepszych uczniów – młodzi ambasadorzy Stalowej Woli

Wyjątkowym momentem obchodów było wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Stalowej Woli uczniom szkół podstawowych i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, którzy w roku szkolnym 2024/2025 osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce i sukcesy w konkursach przedmiotowych.

– „To młodzi ludzie, którzy już dziś pokazują, że nauka, pasja i konsekwencja prowadzą do wielkich rzeczy. Ich sukcesy to powód do dumy nie tylko dla rodziców i szkół, ale całego miasta. Dziękujemy, że w tak piękny sposób promujecie Stalową Wolę” – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Pełnej uroczystości towarzyszyło także symboliczne wpisanie nazwisk wyróżnionych do Księgi Stypendystów, w której zapisani są „najlepsi z najlepszych”.

Lista stypendystów Prezydenta Miasta Stalowej Woli 2024/2025:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1:

  • Julia Handl – laureatka konkursu z języka niemieckiego

  • Izabela Trzpis – finalistka konkursu z języka polskiego

PSP nr 2:

  • Natalia Dudek – laureatka konkursu z języka polskiego

  • Oliwia Job – finalistka konkursu z języka angielskiego

  • Przemysław Rębisz – finalista ogólnopolskiego konkursu „AleMózgi”

  • Dawid Szkodziński – finalista konkursu „AleMózgi”

  • Antonina Powęska-Jaworska – laureatka Olimpiady Antysmogowej

  • Natalia Ozga – laureatka Olimpiady Antysmogowej

  • Kacper Mikoś – laureat Olimpiady Antysmogowej

  • Maciej Kuziora – laureat konkursu z geografii, finalista konkursu z historii

PSP nr 3:

  • Michał Religa – finalista konkursu z geografii

  • Magdalena Stępień – finalistka z biologii, laureatka z języka polskiego

  • Wojciech Zbęk – finalista konkursu z chemii

  • Magdalena Korniak – finalistka konkursu z języka polskiego

  • Hanna Skrok – finalistka konkursu z biologii

PSP nr 5:

  • Karol Pawelec – finalista konkursu z historii

PSP nr 7:

  • Karolina Perlich – finalistka konkursu z języka angielskiego

PSP nr 9:

  • Iga Piestrak – finalistka konkursu z języka angielskiego

PSP nr 11:

  • Hubert Anduła – laureat konkursu z matematyki

  • Jakub Burdzy – finalista konkursu z matematyki

  • Gabriela Giżka – laureatka konkursu z biologii

  • Ksawery Jachim – laureat konkursu z historii

  • Antoni Sikora – finalista konkursu z matematyki

PSP nr 12:

  • Janusz Deryło – finalista konkursu z geografii

  • Gabriela Sądej – finalistka konkursu z historii

  • Michalina Szczerbińska – laureatka konkursu z języka angielskiego

  • Jakub Długosz – laureat konkursów z historii i geografii, finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego

  • Amelia Kramek – laureatka konkursów z biologii i chemii

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące:

  • Łukasz Grzybowski – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

  • Olivia Hausner – reprezentantka miasta w wydarzeniach kulturalnych

  • Aleksandra Paszko – finalistka Konkursu Wiedzy Biblijnej

  • Natalia Religa – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  • Marcin Wilkus – laureat licznych olimpiad i konkursów ogólnopolskich z matematyki, fizyki, chemii i informatyki

  • Krzysztof Wiśniewski – finalista Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Nowoczesne szkoły – inwestycja w przyszłość

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do podkreślenia, jak dużą wagę Stalowa Wola przywiązuje do rozwoju infrastruktury oświatowej. W ostatnich miesiącach miasto zrealizowało szereg inwestycji, w tym budowę trzech nowoczesnych hal sportowych oraz nowego skrzydła Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów, wyposażonego w pracownie tematyczne i przestrzenie integracyjne.

– „Bycie nauczycielem to najpiękniejszy, ale i jeden z najtrudniejszych zawodów świata. To nie tylko praca, lecz prawdziwe powołanie, które wymaga pasji, cierpliwości i ogromnego serca. Każdego dnia nauczyciele kształtują przyszłość – przekazując wiedzę, wartości i wiarę w możliwości młodych ludzi” – zaznaczył Dariusz Bożek, dyrektor Tarnobrzeskiej Delegatury Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Edukacja z sercem i wizją

Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów oraz wspólne zdjęcia nagrodzonych i stypendystów. Jak zgodnie podkreślali obecni, Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale również symbol współpracy całej społeczności szkolnej – uczniów, pedagogów, rodziców i samorządu.

– „Edukacja to najpiękniejsza inwestycja, jaką może czynić miasto. Bo inwestując w nauczycieli i uczniów, inwestujemy w naszą przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy każdego dnia tę przyszłość budują” – podsumowała Monika Pachacz-Świderska.

Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli był nie tylko okazją do świętowania i wyróżnienia najlepszych, ale również do refleksji nad rolą edukacji w rozwoju miasta. To właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ambicji uczniów i wspólnemu wysiłkowi całej społeczności szkolnej Stalowa Wola może z dumą patrzeć w przyszłość.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nocna magia nauki
Stalowa Wola
Nocna magia nauki
Z kart historii stalowowolskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Stalowa Wola
Z kart historii stalowowolskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Nowy sprzęt i plan schronu dla Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy sprzęt i plan schronu dla Stalowej Woli
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Stalowa Wola
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
Radomyśl nad Sanem
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
Nieludzki czyn w Przyszowie. Pies skazany na śmierć
Bojanów
Nieludzki czyn w Przyszowie. Pies skazany na śmierć
Pożar ładowarki w zakładzie przetwórstwa drewna
Zaklików
Pożar ładowarki w zakładzie przetwórstwa drewna
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu