Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli: nagrody, odznaczenia i stypendia

To wyjątkowy dzień, w którym szczególne słowa uznania i wdzięczności kierowane są do nauczycieli, wychowawców i pedagogów – osób, które każdego dnia kształtują młode pokolenie, przekazując nie tylko wiedzę, ale również wartości, postawy i inspiracje na przyszłość.

Święto nauczycieli i uczniów rozpoczęte artystycznym akcentem

Uroczystość rozpoczął występ artystyczny uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Z naszymi marzeniami”. Ich występ wprowadził zgromadzonych w wyjątkowy, świąteczny nastrój i był pięknym podziękowaniem dla nauczycieli za trud i poświęcenie wkładane w codzienną pracę.

Tradycją Dnia Edukacji Narodowej jest także wręczenie statuetki dla szkoły z najwyższym wynikiem egzaminu ósmoklasisty. W tym roku to prestiżowe wyróżnienie trafiło do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II.

– „Ta statuetka to symbol jakości nauczania w naszych szkołach. Za każdym sukcesem ucznia stoją nauczyciele – pełni pasji, cierpliwości i wiary w potencjał młodych ludzi. To dzięki Wam edukacja w Stalowej Woli jest na tak wysokim poziomie” – podkreśliła Monika Pachacz-Świderska, Zastępca Prezydenta Miasta, wręczając nagrodę dyrektorowi placówki Markowi Koperze.

Odznaczenia państwowe i Nagrody Prezydenta – podziękowanie za pasję i zaangażowanie

Kolejnym ważnym punktem wydarzenia było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród przyznawanych przez Ministra Edukacji i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uhonorowani zostali pedagodzy, których praca, zaangażowanie i kreatywność zasługują na szczególne uznanie.

– „Każdy nauczyciel, którego dziś nagradzamy, to osoba wyjątkowa – ktoś, kto nie tylko przekazuje wiedzę, ale potrafi rozpalić ciekawość świata. Wspólnie budujemy miasto, w którym edukacja jest fundamentem rozwoju i przyszłości. Nowoczesna szkoła to nie tylko dobre wyniki, ale też inspirujące, bezpieczne i przyjazne miejsca nauki. Dzięki wizji i konsekwencji prezydenta Lucjusza Nadbereżnego młodzi stalowowolanie uczą się dziś w warunkach, które mogą być wzorem dla innych miast” – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Słowa uznania popłynęły także od Elizy Walichy, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Stalowej Woli:

– „Dzień Edukacji Narodowej to święto ludzi, którzy każdego dnia wkładają w swoją pracę serce. To nie tylko przekazywanie wiedzy, ale codzienne towarzyszenie uczniom w ich dorastaniu, rozumienie ich emocji i potrzeb. Dziękuję wszystkim nauczycielom za tę cichą, często niewidoczną pracę, bez której nie byłoby sukcesów naszych szkół” – podkreśliła.

Laureaci Medalu Komisji Edukacji Narodowej:

Ewa Marut – Przedszkole nr 4

Małgorzata Roczniak – PSP nr 2

Artur Lebioda – PSP nr 2

Iwona Jabłońska – PSP nr 7

Renata Czarnecka-Skrok – PSP nr 7

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:

Marzena Janusz – PSP nr 1

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

Małgorzata Kosidlak – PSP nr 2

Nagrody Prezydenta Miasta – wyróżnienie dla najlepszych pedagogów

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrody Prezydenta Miasta Stalowej Woli otrzymali m.in.:

Przedszkola:

Iwona Romańczuk, Izabela Strzempa, Dorota Sala, Danuta Wojtak, Angelina Bobrowska, Anna Rząsa, Katarzyna Fedak, Monika Skromak-Sitkowska

Szkoły podstawowe i liceum:

Dorota Zagulska, Regina Magnuszewska, Łukasz Piłat, Renata Rycombel, Piotr Wolan, Anna Telega, Izabela Drzymała, Wioletta Budkowska-Kozak, Anna Tomaszczuk, Marek Teśniarz

Stypendia dla najlepszych uczniów – młodzi ambasadorzy Stalowej Woli

Wyjątkowym momentem obchodów było wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Stalowej Woli uczniom szkół podstawowych i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, którzy w roku szkolnym 2024/2025 osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce i sukcesy w konkursach przedmiotowych.

– „To młodzi ludzie, którzy już dziś pokazują, że nauka, pasja i konsekwencja prowadzą do wielkich rzeczy. Ich sukcesy to powód do dumy nie tylko dla rodziców i szkół, ale całego miasta. Dziękujemy, że w tak piękny sposób promujecie Stalową Wolę” – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Pełnej uroczystości towarzyszyło także symboliczne wpisanie nazwisk wyróżnionych do Księgi Stypendystów, w której zapisani są „najlepsi z najlepszych”.

Lista stypendystów Prezydenta Miasta Stalowej Woli 2024/2025:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1:

Julia Handl – laureatka konkursu z języka niemieckiego

Izabela Trzpis – finalistka konkursu z języka polskiego

PSP nr 2:

Natalia Dudek – laureatka konkursu z języka polskiego

Oliwia Job – finalistka konkursu z języka angielskiego

Przemysław Rębisz – finalista ogólnopolskiego konkursu „AleMózgi”

Dawid Szkodziński – finalista konkursu „AleMózgi”

Antonina Powęska-Jaworska – laureatka Olimpiady Antysmogowej

Natalia Ozga – laureatka Olimpiady Antysmogowej

Kacper Mikoś – laureat Olimpiady Antysmogowej

Maciej Kuziora – laureat konkursu z geografii, finalista konkursu z historii

PSP nr 3:

Michał Religa – finalista konkursu z geografii

Magdalena Stępień – finalistka z biologii, laureatka z języka polskiego

Wojciech Zbęk – finalista konkursu z chemii

Magdalena Korniak – finalistka konkursu z języka polskiego

Hanna Skrok – finalistka konkursu z biologii

PSP nr 5:

Karol Pawelec – finalista konkursu z historii

PSP nr 7:

Karolina Perlich – finalistka konkursu z języka angielskiego

PSP nr 9:

Iga Piestrak – finalistka konkursu z języka angielskiego

PSP nr 11:

Hubert Anduła – laureat konkursu z matematyki

Jakub Burdzy – finalista konkursu z matematyki

Gabriela Giżka – laureatka konkursu z biologii

Ksawery Jachim – laureat konkursu z historii

Antoni Sikora – finalista konkursu z matematyki

PSP nr 12:

Janusz Deryło – finalista konkursu z geografii

Gabriela Sądej – finalistka konkursu z historii

Michalina Szczerbińska – laureatka konkursu z języka angielskiego

Jakub Długosz – laureat konkursów z historii i geografii, finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego

Amelia Kramek – laureatka konkursów z biologii i chemii

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące:

Łukasz Grzybowski – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Olivia Hausner – reprezentantka miasta w wydarzeniach kulturalnych

Aleksandra Paszko – finalistka Konkursu Wiedzy Biblijnej

Natalia Religa – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Marcin Wilkus – laureat licznych olimpiad i konkursów ogólnopolskich z matematyki, fizyki, chemii i informatyki

Krzysztof Wiśniewski – finalista Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Nowoczesne szkoły – inwestycja w przyszłość

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do podkreślenia, jak dużą wagę Stalowa Wola przywiązuje do rozwoju infrastruktury oświatowej. W ostatnich miesiącach miasto zrealizowało szereg inwestycji, w tym budowę trzech nowoczesnych hal sportowych oraz nowego skrzydła Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów, wyposażonego w pracownie tematyczne i przestrzenie integracyjne.

– „Bycie nauczycielem to najpiękniejszy, ale i jeden z najtrudniejszych zawodów świata. To nie tylko praca, lecz prawdziwe powołanie, które wymaga pasji, cierpliwości i ogromnego serca. Każdego dnia nauczyciele kształtują przyszłość – przekazując wiedzę, wartości i wiarę w możliwości młodych ludzi” – zaznaczył Dariusz Bożek, dyrektor Tarnobrzeskiej Delegatury Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Edukacja z sercem i wizją

Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów oraz wspólne zdjęcia nagrodzonych i stypendystów. Jak zgodnie podkreślali obecni, Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale również symbol współpracy całej społeczności szkolnej – uczniów, pedagogów, rodziców i samorządu.

– „Edukacja to najpiękniejsza inwestycja, jaką może czynić miasto. Bo inwestując w nauczycieli i uczniów, inwestujemy w naszą przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy każdego dnia tę przyszłość budują” – podsumowała Monika Pachacz-Świderska.

Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli był nie tylko okazją do świętowania i wyróżnienia najlepszych, ale również do refleksji nad rolą edukacji w rozwoju miasta. To właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ambicji uczniów i wspólnemu wysiłkowi całej społeczności szkolnej Stalowa Wola może z dumą patrzeć w przyszłość.