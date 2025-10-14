Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli: nagrody, odznaczenia i stypendia

To wyjątkowy dzień, w którym szczególne słowa uznania i wdzięczności kierowane są do nauczycieli, wychowawców i pedagogów – osób, które każdego dnia kształtują młode pokolenie, przekazując nie tylko wiedzę, ale również wartości, postawy i inspiracje na przyszłość.
Święto nauczycieli i uczniów rozpoczęte artystycznym akcentem
Uroczystość rozpoczął występ artystyczny uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Z naszymi marzeniami”. Ich występ wprowadził zgromadzonych w wyjątkowy, świąteczny nastrój i był pięknym podziękowaniem dla nauczycieli za trud i poświęcenie wkładane w codzienną pracę.
Tradycją Dnia Edukacji Narodowej jest także wręczenie statuetki dla szkoły z najwyższym wynikiem egzaminu ósmoklasisty. W tym roku to prestiżowe wyróżnienie trafiło do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II.
– „Ta statuetka to symbol jakości nauczania w naszych szkołach. Za każdym sukcesem ucznia stoją nauczyciele – pełni pasji, cierpliwości i wiary w potencjał młodych ludzi. To dzięki Wam edukacja w Stalowej Woli jest na tak wysokim poziomie” – podkreśliła Monika Pachacz-Świderska, Zastępca Prezydenta Miasta, wręczając nagrodę dyrektorowi placówki Markowi Koperze.
Odznaczenia państwowe i Nagrody Prezydenta – podziękowanie za pasję i zaangażowanie
Kolejnym ważnym punktem wydarzenia było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród przyznawanych przez Ministra Edukacji i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uhonorowani zostali pedagodzy, których praca, zaangażowanie i kreatywność zasługują na szczególne uznanie.
– „Każdy nauczyciel, którego dziś nagradzamy, to osoba wyjątkowa – ktoś, kto nie tylko przekazuje wiedzę, ale potrafi rozpalić ciekawość świata. Wspólnie budujemy miasto, w którym edukacja jest fundamentem rozwoju i przyszłości. Nowoczesna szkoła to nie tylko dobre wyniki, ale też inspirujące, bezpieczne i przyjazne miejsca nauki. Dzięki wizji i konsekwencji prezydenta Lucjusza Nadbereżnego młodzi stalowowolanie uczą się dziś w warunkach, które mogą być wzorem dla innych miast” – mówiła Monika Pachacz-Świderska.
Słowa uznania popłynęły także od Elizy Walichy, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Stalowej Woli:
– „Dzień Edukacji Narodowej to święto ludzi, którzy każdego dnia wkładają w swoją pracę serce. To nie tylko przekazywanie wiedzy, ale codzienne towarzyszenie uczniom w ich dorastaniu, rozumienie ich emocji i potrzeb. Dziękuję wszystkim nauczycielom za tę cichą, często niewidoczną pracę, bez której nie byłoby sukcesów naszych szkół” – podkreśliła.
Laureaci Medalu Komisji Edukacji Narodowej:
-
Ewa Marut – Przedszkole nr 4
-
Małgorzata Roczniak – PSP nr 2
-
Artur Lebioda – PSP nr 2
-
Iwona Jabłońska – PSP nr 7
-
Renata Czarnecka-Skrok – PSP nr 7
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała:
-
Marzena Janusz – PSP nr 1
Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
-
Małgorzata Kosidlak – PSP nr 2
Nagrody Prezydenta Miasta – wyróżnienie dla najlepszych pedagogów
Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrody Prezydenta Miasta Stalowej Woli otrzymali m.in.:
Przedszkola:
Iwona Romańczuk, Izabela Strzempa, Dorota Sala, Danuta Wojtak, Angelina Bobrowska, Anna Rząsa, Katarzyna Fedak, Monika Skromak-Sitkowska
Szkoły podstawowe i liceum:
Dorota Zagulska, Regina Magnuszewska, Łukasz Piłat, Renata Rycombel, Piotr Wolan, Anna Telega, Izabela Drzymała, Wioletta Budkowska-Kozak, Anna Tomaszczuk, Marek Teśniarz
Stypendia dla najlepszych uczniów – młodzi ambasadorzy Stalowej Woli
Wyjątkowym momentem obchodów było wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Stalowej Woli uczniom szkół podstawowych i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, którzy w roku szkolnym 2024/2025 osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce i sukcesy w konkursach przedmiotowych.
– „To młodzi ludzie, którzy już dziś pokazują, że nauka, pasja i konsekwencja prowadzą do wielkich rzeczy. Ich sukcesy to powód do dumy nie tylko dla rodziców i szkół, ale całego miasta. Dziękujemy, że w tak piękny sposób promujecie Stalową Wolę” – mówiła Monika Pachacz-Świderska.
Pełnej uroczystości towarzyszyło także symboliczne wpisanie nazwisk wyróżnionych do Księgi Stypendystów, w której zapisani są „najlepsi z najlepszych”.
Lista stypendystów Prezydenta Miasta Stalowej Woli 2024/2025:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1:
-
Julia Handl – laureatka konkursu z języka niemieckiego
-
Izabela Trzpis – finalistka konkursu z języka polskiego
PSP nr 2:
-
Natalia Dudek – laureatka konkursu z języka polskiego
-
Oliwia Job – finalistka konkursu z języka angielskiego
-
Przemysław Rębisz – finalista ogólnopolskiego konkursu „AleMózgi”
-
Dawid Szkodziński – finalista konkursu „AleMózgi”
-
Antonina Powęska-Jaworska – laureatka Olimpiady Antysmogowej
-
Natalia Ozga – laureatka Olimpiady Antysmogowej
-
Kacper Mikoś – laureat Olimpiady Antysmogowej
-
Maciej Kuziora – laureat konkursu z geografii, finalista konkursu z historii
PSP nr 3:
-
Michał Religa – finalista konkursu z geografii
-
Magdalena Stępień – finalistka z biologii, laureatka z języka polskiego
-
Wojciech Zbęk – finalista konkursu z chemii
-
Magdalena Korniak – finalistka konkursu z języka polskiego
-
Hanna Skrok – finalistka konkursu z biologii
PSP nr 5:
-
Karol Pawelec – finalista konkursu z historii
PSP nr 7:
-
Karolina Perlich – finalistka konkursu z języka angielskiego
PSP nr 9:
-
Iga Piestrak – finalistka konkursu z języka angielskiego
PSP nr 11:
-
Hubert Anduła – laureat konkursu z matematyki
-
Jakub Burdzy – finalista konkursu z matematyki
-
Gabriela Giżka – laureatka konkursu z biologii
-
Ksawery Jachim – laureat konkursu z historii
-
Antoni Sikora – finalista konkursu z matematyki
PSP nr 12:
-
Janusz Deryło – finalista konkursu z geografii
-
Gabriela Sądej – finalistka konkursu z historii
-
Michalina Szczerbińska – laureatka konkursu z języka angielskiego
-
Jakub Długosz – laureat konkursów z historii i geografii, finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego
-
Amelia Kramek – laureatka konkursów z biologii i chemii
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące:
-
Łukasz Grzybowski – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
-
Olivia Hausner – reprezentantka miasta w wydarzeniach kulturalnych
-
Aleksandra Paszko – finalistka Konkursu Wiedzy Biblijnej
-
Natalia Religa – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
-
Marcin Wilkus – laureat licznych olimpiad i konkursów ogólnopolskich z matematyki, fizyki, chemii i informatyki
-
Krzysztof Wiśniewski – finalista Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”
Nowoczesne szkoły – inwestycja w przyszłość
Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do podkreślenia, jak dużą wagę Stalowa Wola przywiązuje do rozwoju infrastruktury oświatowej. W ostatnich miesiącach miasto zrealizowało szereg inwestycji, w tym budowę trzech nowoczesnych hal sportowych oraz nowego skrzydła Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów, wyposażonego w pracownie tematyczne i przestrzenie integracyjne.
– „Bycie nauczycielem to najpiękniejszy, ale i jeden z najtrudniejszych zawodów świata. To nie tylko praca, lecz prawdziwe powołanie, które wymaga pasji, cierpliwości i ogromnego serca. Każdego dnia nauczyciele kształtują przyszłość – przekazując wiedzę, wartości i wiarę w możliwości młodych ludzi” – zaznaczył Dariusz Bożek, dyrektor Tarnobrzeskiej Delegatury Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.
Edukacja z sercem i wizją
Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów oraz wspólne zdjęcia nagrodzonych i stypendystów. Jak zgodnie podkreślali obecni, Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, ale również symbol współpracy całej społeczności szkolnej – uczniów, pedagogów, rodziców i samorządu.
– „Edukacja to najpiękniejsza inwestycja, jaką może czynić miasto. Bo inwestując w nauczycieli i uczniów, inwestujemy w naszą przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy każdego dnia tę przyszłość budują” – podsumowała Monika Pachacz-Świderska.
Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli był nie tylko okazją do świętowania i wyróżnienia najlepszych, ale również do refleksji nad rolą edukacji w rozwoju miasta. To właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ambicji uczniów i wspólnemu wysiłkowi całej społeczności szkolnej Stalowa Wola może z dumą patrzeć w przyszłość.
Komentarze