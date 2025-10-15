Dzień Edukacji Narodowej w RCEZ w Nisku

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Wacław Piędel, który powitał zaproszonych gości: wicestarostę Powiatu Niżańskiego Józefa Srokę, podporucznika Łukasza Olejarczyka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku, podpułkownika Grzegorza Wieliczko z 3. Batalionu Wojsk Inżynieryjnych w Nisku oraz Joannę Duliban, przewodniczącą Rady Rodziców.

W swoim wystąpieniu dyrektor podziękował nauczycielom za zaangażowanie, cierpliwość, życzliwość i kreatywność, które - jak podkreślił - są nieocenione w pracy z młodzieżą. - Dziękuję za serce, pasję i oddanie, dzięki którym nasza szkoła rozwija się i inspiruje kolejne pokolenia uczniów - mówił.

Słowa uznania dla pedagogów przekazał także wicestarosta Józef Sroka, składając na ręce nauczycieli podziękowania za trud edukacji i wychowania młodzieży. Zakończył swoje przemówienie cytatem św. Jana Pawła II o roli wychowania w kształtowaniu człowieka.

W imieniu społeczności szkolnej głos zabrali również przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Duliban oraz wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego Radosław Żak, którzy podziękowali nauczycielom za poświęcenie i codzienną pracę.

Część artystyczna przygotowana przez uczniów dostarczyła wielu wzruszeń i uśmiechów. Młodzież zaprezentowała humorystyczną „lekcję matematyki”, przypominając, że każdy uczeń jest inny, a praca nauczyciela polega na indywidualnym podejściu do każdego z nich. Uczniowie zagrali i zaśpiewali dla nauczycieli, a dodatkową niespodzianką był film z podziękowaniami, w którym uczniowie mówili, jak - ich zdaniem - powinien wyglądać nauczyciel XXI wieku.

Na zakończenie cała społeczność szkolna wspólnie zaśpiewała „Sto lat”, a delegacja uczniów wręczyła na ręce dyrekcji bukiet kwiatów w dowód wdzięczności.

W części artystycznej wystąpili: Piotr Husner (4A), Wiktoria Szmacińska (5E), Anastazja Oleksak (5E), Tomasz Barwa (1C) - keyboard, Bartłomiej Hawryło (2A) - akordeon, Jakub Bieńko (4A), Szymon Tofil (3B), Maciej Pieczonka (3B), Dawid Tofil (3F) i Weronika Młynarz (3F).

Akademię przygotowali nauczyciele: Anna Sobiło, Elżbieta Wojciechowska i Janusz Niemiec.