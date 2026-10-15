Dzień Edukacji Narodowej w Nisku

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Była to okazja do podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanie i wkład w kształcenie młodego pokolenia.

Nagrody Starosty Niżańskiego otrzymało 13 nauczycieli z sześciu placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Wyróżnieni zostali:

Liceum Ogólnokształcące w Nisku: Urszula Fedorowska.

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem: Edyta Małek-Karaś.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem: Iwona Drabik, Katarzyna Kasprowicz, Iwona Kołodziej, Dariusz Wasyl.

Zespół Szkół w Jeżowem: Marek Piśko.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: Ryszard Budkowski, Janusz Niemiec, Jacek Piotrowski, Mariusz Sagan, Tomasz Wieleba.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku: Angelina Paleń.

Do zgromadzonych zwrócił się starosta niżański Robert Bednarz, który podziękował nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie.

– Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Dyrektorzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę, zaangażowanie i odpowiedzialność, z jaką podejmujecie się kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Wiem, że współczesna szkoła stawia przed Państwem wiele wyzwań, a praca z młodymi ludźmi wymaga nieustannego rozwoju, otwartości i umiejętności reagowania na zmieniające się potrzeby i różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W imieniu własnym oraz władz samorządowych Powiatu Niżańskiego życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, szacunku i życzliwości, wielu powodów do dumy z osiągnięć wychowanków oraz energii do podejmowania kolejnych inicjatyw – powiedział Robert Bednarz.

Podczas uroczystości wręczono także Nagrody Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych. Otrzymali je:

Liceum Ogólnokształcące w Nisku: Beata Wasyl, Krzysztof Śnieżek, Agnieszka Szewczyk, Anna Dąbek, Marta Kapica, Joanna Chowaniec, Urszula Sudoł, Kacper Szwedo, Agata Zych, Joanna Łojek.

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem: Marek Bieńkowski, Kamil Kak, Ewa Madej, Waldemar Pisarski, Monika Reichert, Marek Wojtaś, Alina Wołoszyn, Sławomir Zając.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem: Justyna Oleksak, Mariola Karaś, Janina Wyka-Saraiva, Natalia Cymerman, Justyna Stój, Marta Mierzwa, Natalia Duda, Edyta Gołębiowska, Agnieszka Dreksa, Anna Majowicz, Aneta Pająk, Barbara Potocka, Sławomir Sztaba.

Zespół Szkół w Jeżowem: Bożena Hałuch, Karolina Chciuk, Jacek Chudzik, Robert Szafran.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: Ewelina Miklas, Anna Brak, Alicja Świder, Aleksandra Oleksy, Grażyna Suchecka, Tomasz Skoczeń, Paulina Haliniak, Andrzej Bylicki, Joanna Czubat, Anna Hasiak-Tofilska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku: Elżbieta Bielecka.

Obchody uświetniły występy artystyczne. Bartłomiej Hawryluk, uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, zaprezentował utwór „Le Noye” na akordeonie. Przed publicznością wystąpili również przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.