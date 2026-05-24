Stalowa Wola 24 maja 2026

Dzień Dziecka w Parku Miejskim. Będzie otwarcie wodnego placu zabaw

W niedzielę, 31 maja, w Parku Miejskim w Stalowej Woli odbędzie się Miejski Dzień Dziecka. Tegoroczne wydarzenie połączone będzie z otwarciem wodnego placu zabaw i parku linowego.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Impreza potrwa od godz. 13 do 17, a organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, eurobungee, animacje, warsztaty kreatywne, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, fotolustro, mini koszykówka z nagrodami oraz pokaz sprzętu policyjnego i strażacki tor przeszkód.

Na scenie zaprezentowany zostanie także program artystyczno-edukacyjny „Ale Cyrk!”. Nie zabraknie również waty cukrowej, popcornu i wspólnego czytania wierszy Juliana Tuwima.

Podczas wydarzenia Fundacja Szeptus przeprowadzi zbiórkę na zakup sprzętu medycznego dla Podopiecznych Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

