Dzień Dziecka w Parku Miejskim. Będzie otwarcie wodnego placu zabaw

Impreza potrwa od godz. 13 do 17, a organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin. W programie znalazły się m.in. dmuchańce, eurobungee, animacje, warsztaty kreatywne, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, fotolustro, mini koszykówka z nagrodami oraz pokaz sprzętu policyjnego i strażacki tor przeszkód.

Na scenie zaprezentowany zostanie także program artystyczno-edukacyjny „Ale Cyrk!”. Nie zabraknie również waty cukrowej, popcornu i wspólnego czytania wierszy Juliana Tuwima.

Podczas wydarzenia Fundacja Szeptus przeprowadzi zbiórkę na zakup sprzętu medycznego dla Podopiecznych Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.