Nisko 28 maja 2026

Dzień Dziecka w Nisku. Będą koncerty, iluzjonista i wiele innych atrakcji

Kolorowe animacje, koncerty, pokazy iluzji i mnóstwo rodzinnej zabawy - tak zapowiada się tegoroczny Dzień Dziecka w Nisku. Wydarzenie odbędzie się 31 maja w Parku Miejskim i potrwa od godziny 15 do 19.

Karolina Kusińska

Organizatorami imprezy są Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Na uczestników czekać będzie bogaty program sceniczny oraz liczne atrakcje przygotowane specjalnie dla dzieci i całych rodzin.

Na scenie wystąpi Studio Wokalne NCK „Sokół” z koncertem „Dziecięca wyobraźnia”. Nie zabraknie także pokazu magii i iluzji w wykonaniu Pana Ząbka oraz muzycznej zabawy podczas „Smyk Disco Party”. Organizatorzy przygotowali również konkurs na najlepsze przebranie.

W strefie plenerowej pojawią się m.in. dmuchańce dla dzieci, kreatywne warsztaty, pokaz sprzętu służb mundurowych, zabawy piłkarskie, bajkostacja, stoisko edukacyjne policji oraz animacje przygotowane przez strażaków OSP. Dla uczestników dostępne będą także stoiska gastronomiczne z grillem, popcornem, watą cukrową i zabawkami.

Podczas wydarzenia prowadzona będzie również akcja charytatywna pod hasłem „Pomagamy Kacperkowi”, do której będą mogli dołączyć uczestnicy pikniku.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu
Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

