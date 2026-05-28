Dzień Dziecka w Nisku. Będą koncerty, iluzjonista i wiele innych atrakcji

Organizatorami imprezy są Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Na uczestników czekać będzie bogaty program sceniczny oraz liczne atrakcje przygotowane specjalnie dla dzieci i całych rodzin.

Na scenie wystąpi Studio Wokalne NCK „Sokół” z koncertem „Dziecięca wyobraźnia”. Nie zabraknie także pokazu magii i iluzji w wykonaniu Pana Ząbka oraz muzycznej zabawy podczas „Smyk Disco Party”. Organizatorzy przygotowali również konkurs na najlepsze przebranie.

W strefie plenerowej pojawią się m.in. dmuchańce dla dzieci, kreatywne warsztaty, pokaz sprzętu służb mundurowych, zabawy piłkarskie, bajkostacja, stoisko edukacyjne policji oraz animacje przygotowane przez strażaków OSP. Dla uczestników dostępne będą także stoiska gastronomiczne z grillem, popcornem, watą cukrową i zabawkami.

Podczas wydarzenia prowadzona będzie również akcja charytatywna pod hasłem „Pomagamy Kacperkowi”, do której będą mogli dołączyć uczestnicy pikniku.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.