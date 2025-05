Dzień Dziecka razem z Powiatowym Dniem Strażaka

Odchody Powiatowego Dnia Strażaka rozpocznie o godz. 12 msza św. odprawiona w intencji druhów z OSP z powiatu niżańskiego. Po nabożeństwie, o godz. 13, w uroczystym korowodzie zgromadzeni przejdą do parku miejskiego na oficjalną część uroczystości.

O godz. 15 na scenie w parku odbędzie się koncert zespołu Saper Band, o godz. 16 – spektakl „Co to za cyrk?” w wykonaniu Teatru Ludycznego. O godz. 17 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, o godz. 18 zaprezentują się artyści ze Studium Wokalnego NCK „Sokół”, którzy przygotowali koncert „Dzieci dzieciom”.

W tym dniu nie zabraknie licznych animacji i zabaw, m.in.: manewry strażackie dla dzieci, konkurs wiedzy pożarniczej, pokaz pojazdów i sprzętu ratowniczego, samochody elektryczne, warsztaty cyrkowe, brokatowe tatuaże i wiele innych. Do tego darmowe dmuchańce, stosika z zabawkami, mała gastronomia. W hali RCEZ – wielkie targi roślin.

Organizatorem święta jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Starosta Niżański, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku, Ochotnicza Straż Pożarna w Nisku, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.