Dzień Dziecka na Centralnym Placu Zabaw w Stalowej Woli

Na scenie zaprezentują się młodzi artyści i zespoły taneczne ze Stalowej Woli oraz regionu. Wystąpią m.in. przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem i AKIR z Rzeczycy Długiej.

Publiczność zobaczy również prezentacje artystyczne przygotowane przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. W programie znalazły się występy Zespołu Tańca Estradowego VOLTA, Zespołu Tańca Estradowego MAŁA VOLTA oraz Klubu Tańca LaVOLTA.

Nie zabraknie także występów grup działających przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Na scenie pojawią się Dziecięcy Zespół Tańca SMYK, Studio Wokalne VIVO, Zespół Taneczny PEREŁKI oraz Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego PASJA.

W wydarzeniu udział weźmie również Społeczna Szkoła Muzyczna w Stalowej Woli.

Organizatorzy przygotowali także dodatkowe atrakcje dla dzieci i rodzin. Zaplanowano animacje prowadzone przez Szkołę Językową Parent Leisure, stoisko edukacyjno-informacyjne Nadleśnictwa Rozwadów oraz kiermasz.

Impreza ma charakter otwarty i jest skierowana do całych rodzin. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego świętowania Dnia Dziecka i aktywnego spędzenia niedzielnego popołudnia na świeżym powietrzu.