Stalowa Wola 10 lutego 2026

Dzień Bezpiecznego Internetu - ważny temat także w Stalowej Woli

Bezpieczeństwo w sieci od lat pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej edukacji. Nic więc dziwnego, że również w Stalowej Woli pamięta się o Dniu Bezpiecznego Internetu, który co roku zwraca uwagę na odpowiedzialne i świadome korzystanie z nowych technologii.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Międzynarodowa inicjatywa, zapoczątkowana w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, obchodzona jest dziś w wielu krajach świata. W Polsce koordynacją działań zajmuje się Polskie Centrum Programu Safer Internet, tworzone przez NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W 2026 roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na 10 lutego, jednak - podobnie jak w latach ubiegłych - działania edukacyjne nie ograniczają się do jednego dnia.

W całym kraju, także na poziomie lokalnym, zaplanowano liczne inicjatywy, które potrwają aż do końca marca. Wśród placówek od lat aktywnie włączających się w obchody jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

W tym roku w CEZ zaplanowano webinary, zajęcia edukacyjne oraz lekcje poświęcone bezpieczeństwu w internecie, ochronie danych i odpowiedzialnemu korzystaniu z mediów cyfrowych. Uczniowie będą mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale także wziąć aktywny udział w dyskusjach na temat zagrożeń i wyzwań, jakie niesie ze sobą świat online.

Od lat nieodłącznym elementem tych działań są również konkursy, w tym cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy graficzno-informatyczne pod hasłem #działajmyrazem. Edukacyjna kampania w Centrum Edukacji Zawodowej obejmie miesiące luty i marzec, a jej podsumowanie tradycyjnie planowane jest właśnie w marcu na terenie szkoły.

Centralnym punktem ogólnopolskich obchodów będzie Gala Dnia Bezpiecznego Internetu, która odbędzie się 10 lutego w Warszawie - także w formule online. Wydarzenie to co roku gromadzi ekspertów i praktyków, którzy dzielą się wiedzą na temat aktualnych zagrożeń w sieci oraz dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Działania realizowane w stalowowolskich szkołach pokazują, że edukacja cyfrowa to proces długofalowy, wymagający zaangażowania i współpracy całej społeczności szkolnej.

