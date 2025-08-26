Miesięcznik
Rudnik nad Sanem 26 sierpnia 2025

Dziękowali za tegoroczne plony

W niedzielę, 24 sierpnia br., na boisku rezerwowym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem odbyły się XXVII Dożynki Powiatu Niżańskiego – Rudnik nad Sanem 2025.

W niedzielę o godzinie 11:00 w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji rolników. Po zakończeniu nabożeństwa, kolorowy korowód dożynkowy, na czele z Orkiestrą Dętą Gminy Jeżowe, przemaszerował na miejsce głównych obchodów święta plonów. W przemarszu uczestniczyło aż 19 misternie wykonanych wieńców dożynkowych.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości należało do burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Tadeusza Handziaka, oraz starosty niżańskiego, Roberta Bednarza. Następnie odbyła się tradycyjna Ceremonia Chleba – starostowie dożynkowi, Marta i Maciej Bałamut, przekazali symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Obrzęd zakończyło wspólne dzielenie się chlebem.

Jednym z istotnych punktów programu było uhonorowanie wyróżniających się rolników z gmin Powiatu Niżańskiego. Wręczono również nagrody i dyplomy najlepszym uczniom z terenu powiatu, działaczom kultury oraz zwycięzcy plebiscytu #superdzielnicowy 2025.

Podczas wydarzenia przeprowadzono dwa konkursy: VIII Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego oraz Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Jak co roku, na uczestników czekały stoiska przygotowane przez delegacje z poszczególnych gmin – koła gospodyń wiejskich i lokalne stowarzyszenia prezentowały regionalne potrawy i rękodzieło.

Część artystyczną uświetniły występy zespołów folklorystycznych i solistów reprezentujących swoje gminy. Wieczorem publiczność mogła bawić się przy koncertach gwiazd – na scenie wystąpili zespół „Weź Nie Pytaj”, Halina Frąckowiak oraz Bryska.

