Dziedzictwo kulturowe jako nieodnawialny zasób zrównoważonego rozwoju. Przykład Stalowej Woli

Dziedzictwo kulturowe nie jest kategorią symboliczną - jest realnym zasobem, posiadającym wartość społeczną, edukacyjną i gospodarczą. W literaturze dotyczącej zarządzania lokalnego wskazuje się, że to, co wspólnoty dziedziczą: pamięć historyczną, architekturę, układ urbanistyczny, krajobraz, tradycje, tożsamość i lokalne narracje, stanowi zasób nieodnawialny. Nieodnawialny, bo raz utracony - poprzez zaniedbanie, komercjalizację lub zmianę funkcji - nie może zostać w pełni odtworzony.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W takim ujęciu dziedzictwo nie jest ciężarem przeszłości, lecz kapitałem, który - odpowiednio zarządzany - może stać się siłą napędową rozwoju współczesnego miasta. Przykładem tego procesu jest Stalowa Wola, której kulturowy rodowód i historyczne dziedzictwo stanowią unikatową podstawę do kreowania nowoczesnej, zrównoważonej polityki miejskiej.

Krótka historia: od COP do współczesności

Stalowa Wola powstała w latach 30. XX wieku w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) jako celowa inwestycja państwowa - miała wzmocnić potencjał gospodarczy i obronny II Rzeczypospolitej. Planowane miasto techniczne, z zakładami przemysłowymi, infrastrukturą i osiedlami dla robotników, było demonstracją modernizacyjnej ambicji państwa.

Okres II wojny światowej przyniósł dramatyczne roszady: okupacja niemiecka, represje, działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Na terenie Stalowej Woli i sąsiedniego Rozwadowa działały struktury Armii Krajowej i Kierownictwa Dywersji (Kedyw), prowadząc sabotaż, wywiad i ochronę ludności. Zdarzenia takie jak rozbicie „górki rozwadowskiej” w 1944 roku stały się dla lokalnej pamięci symbolami ofiary i odwagi.

Po 1945 r. Huta Stalowa Wola (HSW) przekształciła miasto w ważny ośrodek przemysłowy PRL; przez dekady HSW i powiązane zakłady determinowały losy regionu gospodarczo i społecznie. Transformacja ustrojowa i rynkowa przyniosły wyzwania, lecz także możliwości restrukturyzacji i poszukiwania nowych ścieżek rozwoju.

Od industrialnej nowoczesności po kulturę pamięci

Stalowa Wola to jedno z niewielu polskich miast, których powstanie można objaśnić równocześnie za pomocą kategorii: modernizacji, tożsamości, odbudowy państwa, wojennej traumy, pamięci zbiorowej i industrialnego rozwoju. To miasto, którego historia nie jest linearna - przeciwnie, składa się z nakładających się warstw:

•Dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego – urbanistyki modernizmu lat 30., założenia idealnego miasta przemysłowego,

•dziedzictwa okupacji – pamięci AK, działań niepodległościowych I i II konspiracji , niemieckiego i sowieckiego terroru,

•pamięci lasowiackiej – lokalnej kultury, tradycji, języka i folkloru regionu,

•dziedzictwa powojennego przemysłu – roli Huty Stalowa Wola w gospodarce PRL i współczesnego przemysłu zbrojeniowego,

•dziedzictwa mieszkańców – ich historii, pracy, biografii, które stworzyły charakter miasta.

Każdy z tych elementów tworzy zasób - inny w treści, ale wspólny w funkcji: spaja lokalną wspólnotę, buduje jej mit założycielski, tworzy atrakcyjność miejsca, a przede wszystkim - wyjaśnia mieszkańcom, kim są i skąd pochodzą.

Wielowymiarowość dziedzictwa Stalowej Woli wraz Rozwadowem

Dziedzictwo tego miasta ma kilka współistniejących wymiarów, z których każdy może — przy właściwej strategii — służyć rozwojowi zrównoważonemu.

Dziedzictwo urbanistyczne i przemysłowe (COP, modernizm, HSW)

Planowe osiedla, zabudowa modernistyczna i infrastruktura przemysłowa stanowią unikatowy kontekst urbanistyczny. Ten „industrialny krajobraz” to nie tylko zabytki techniki — to też przestrzeń adaptacji (rewitalizacja hal, adaptacja dawnych budynków na funkcje kulturalne, kreatywne centra), które mogą generować miejsca pracy i przyciągać inwestycje z sektora przemysłów kreatywnych, technologii i usług.

Dziedzictwo pamięciowe (działalność Polskiego Państwa Podziemnego, doświadczenie okupacyjne)

Lokalna tradycja oporu, relacje świadków, miejsca martyrologii i działania upamiętniające (pomniki, tablice, coroczne uroczystości) tworzą kapitał symboliczny. W kontekście europejskim pamięć o oporze przeciw totalitaryzmom staje się elementem współpracy międzynarodowej — projekty badawcze, wymiany, szlaki pamięci i wydarzenia rocznicowe przyciągają uwagę badań i turystyki specjalistycznej.

Dziedzictwo niematerialne (Lasowiacy, kultura lokalna, Pławo)

Tradycje lasowiackie, muzyka, rzemiosło i obrzędy regionu dostarczają treści do wydarzeń kulturalnych, produktów kreatywnych i edukacji. Zachowanie i promocja tych elementów wzmacnia tożsamość miejsca i tworzy ofertę kulturalną dla mieszkańców i gości.

Dziedzictwo społeczno-ekonomiczne (doświadczenia pracy, przedsiębiorczość)

Historia pracy w HSW i innych zakładach to zasób instytucjonalnej pamięci o umiejętnościach technicznych, kulturze pracy i lokalnej przedsiębiorczości. To potencjał do tworzenia programów edukacyjno-zawodowych, staży i partnerstw naukowo-przemysłowych.

Zagrożenia i wyzwania

Wykorzystanie dziedzictwa niesie też ryzyka. Komercjalizacja pamięci bez dbałości o źródła i kontekst prowadzi do banalizacji. Fragmentaryczne działania i brak finansowania mogą osłabić inicjatywy. Konieczne jest łączenie inwestycji z ochroną wartości autentycznych oraz stałe konsultowanie projektów z historykami, społecznościami lokalnymi i ekspertami ds. dziedzictwa.

Konkluzja

Dziedzictwo kulturowe Stalowej Woli i Rozwadowa to zasób o wielkiej wartości - historycznej, społecznej i gospodarczej. Jest nieodnawialne w sensie autentyczności, ale potencjalnie odnawialne w sensie użyteczności: może zostać wykorzystane wielokrotnie w rozmaitych inicjatywach, które wzmacniają kapitał społeczny, tworzą miejsca pracy, przyciągają turystów i inwestycje oraz poprawiają jakość życia mieszkańców. Kluczem jest strategiczne, odpowiedzialne zarządzanie tym zasobem: łączenie ochrony z innowacją, pamięci z edukacją i rewitalizacją z zielonym rozwojem. Stalowa Wola ma warunki, by stać się wzorcowym przykładem takiego podejścia — miastem, które pamięta, by budować przyszłość.

W dobie konkurencji między miastami o talenty, inwestycje i turystów, to, co wyróżnia miejsca, to autentyczność ich historii i zdolność do przekształcenia jej w trwały atut rozwojowy. Stalowa Wola - miasto zrodzone z idei modernizacji, doświadczone przez wojnę i odbudowę przemysłową - jest przykładem, jak dziedzictwo może stać się intelektualnym i materialnym kapitałem służącym zrównoważonemu rozwojowi.

dr Roman Niwierski, 

Historyk, regionalista, edukator

avatar
