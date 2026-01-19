Dziecięca radość kolędowania. Wyjątkowy koncert w parafii Trójcy Przenajświętszej

Od kilku tygodni najmłodsi z wielkim zaangażowaniem przygotowują się do tego dnia – uczą się kolęd i pastorałek, ćwiczą śpiew, a przede wszystkim wkładają w próby całe swoje serce. Dla dzieci koncert jest okazją, by zaprezentować owoce swojej pracy, ale też by podzielić się radością, którą noszą w sobie. To moment, w którym mogą poczuć, że ich wysiłek ma sens, a wspólnota naprawdę żyje.

Organizatorom przyświeca prosty, a zarazem bardzo ważny cel – przywracanie pięknej tradycji kolędowania. Tej prawdziwej, żywej i wspólnotowej, którą wielu z nas pamięta jeszcze z dzieciństwa: kolędowanie w przebraniach, z gwiazdą, śpiewem i uśmiechem, odwiedzanie domów i dzielenie się radością z innymi. Była to tradycja, która nie tylko opowiadała o narodzeniu Jezusa, ale też budowała więzi i bliskość między ludźmi.

Dziś ta tradycja wraca w nieco innej formie, ale z tym samym sercem. Dzieci, ubrane w przygotowane w domach barwne i pomysłowe stroje, zaproszą wszystkich zgromadzonych do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Nie będzie to koncert oglądany z dystansu, lecz spotkanie, w którym każdy – niezależnie od wieku – jest ważny i mile widziany.

Dla najmłodszych obecność dorosłych: rodziców, dziadków, przyjaciół i parafian, jest ogromną motywacją. Życzliwe spojrzenia, uśmiechy i wspólny śpiew dodają im odwagi i wiary w siebie. To właśnie w takich chwilach dzieci uczą się, że warto się starać, że wspólnota istnieje naprawdę, a radość najpełniej przeżywa się razem.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie ciepło, rodzinnie i bardzo radośnie. Wspólne kolędowanie, serdeczna atmosfera i dziecięca spontaniczność mają przypomnieć wszystkim, jak piękny jest czas Bożego Narodzenia – nawet wtedy, gdy świąteczne dekoracje powoli znikają już z domów.

Warto przyjść całymi rodzinami, zaprosić przyjaciół i dać się porwać tej wyjątkowej, dziecięcej radości. Razem można ogrzać serca Maleńkiej Miłości i na nowo poczuć, czym jest wspólnota.

📅 25 stycznia, po Mszy Świętej o godzinie 12:00

📍 Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Ofiar Katynia 57, Stalowa Wola

Po koncercie będzie możliwość złożenia ofiary na rozwój wspólnoty Oazy Dzieci Bożych.