Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 stycznia 2026

Dziecięca radość kolędowania. Wyjątkowy koncert w parafii Trójcy Przenajświętszej

Już 25 stycznia, tuż po Mszy Świętej o godzinie 12:00, w Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek, na który zapraszają dzieci z Oazy Dzieci Bożych wraz z opiekunami i parafianami. To wydarzenie, które ma szansę stać się czymś znacznie więcej niż tylko muzycznym występem.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Od kilku tygodni najmłodsi z wielkim zaangażowaniem przygotowują się do tego dnia – uczą się kolęd i pastorałek, ćwiczą śpiew, a przede wszystkim wkładają w próby całe swoje serce. Dla dzieci koncert jest okazją, by zaprezentować owoce swojej pracy, ale też by podzielić się radością, którą noszą w sobie. To moment, w którym mogą poczuć, że ich wysiłek ma sens, a wspólnota naprawdę żyje.

Organizatorom przyświeca prosty, a zarazem bardzo ważny cel – przywracanie pięknej tradycji kolędowania. Tej prawdziwej, żywej i wspólnotowej, którą wielu z nas pamięta jeszcze z dzieciństwa: kolędowanie w przebraniach, z gwiazdą, śpiewem i uśmiechem, odwiedzanie domów i dzielenie się radością z innymi. Była to tradycja, która nie tylko opowiadała o narodzeniu Jezusa, ale też budowała więzi i bliskość między ludźmi.

Dziś ta tradycja wraca w nieco innej formie, ale z tym samym sercem. Dzieci, ubrane w przygotowane w domach barwne i pomysłowe stroje, zaproszą wszystkich zgromadzonych do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Nie będzie to koncert oglądany z dystansu, lecz spotkanie, w którym każdy – niezależnie od wieku – jest ważny i mile widziany.

Dla najmłodszych obecność dorosłych: rodziców, dziadków, przyjaciół i parafian, jest ogromną motywacją. Życzliwe spojrzenia, uśmiechy i wspólny śpiew dodają im odwagi i wiary w siebie. To właśnie w takich chwilach dzieci uczą się, że warto się starać, że wspólnota istnieje naprawdę, a radość najpełniej przeżywa się razem.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie ciepło, rodzinnie i bardzo radośnie. Wspólne kolędowanie, serdeczna atmosfera i dziecięca spontaniczność mają przypomnieć wszystkim, jak piękny jest czas Bożego Narodzenia – nawet wtedy, gdy świąteczne dekoracje powoli znikają już z domów.

Warto przyjść całymi rodzinami, zaprosić przyjaciół i dać się porwać tej wyjątkowej, dziecięcej radości. Razem można ogrzać serca Maleńkiej Miłości i na nowo poczuć, czym jest wspólnota.

📅 25 stycznia, po Mszy Świętej o godzinie 12:00
📍 Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Ofiar Katynia 57, Stalowa Wola

Po koncercie będzie możliwość złożenia ofiary na rozwój wspólnoty Oazy Dzieci Bożych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Nisko
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby
Stalowa Wola
Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby
Nocna interwencja policji. 20-latek zatrzymany za przemoc i narkotyki
Nisko
Nocna interwencja policji. 20-latek zatrzymany za przemoc i narkotyki
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
Stalowa Wola
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance w MDK
Stalowa Wola
Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance w MDK
34. Finał WOŚP w Stalowej Woli. Bieg, marsz, muzyka i pomaganie w genach
Stalowa Wola
34. Finał WOŚP w Stalowej Woli. Bieg, marsz, muzyka i pomaganie w genach
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
Stalowa Wola
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK
Stalowa Wola
XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu