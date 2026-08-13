Dziecięca Arena Cyrkowa w Nisku

Zajęcia odbędą się w dniach 17-20 sierpnia, w godzinach 10.00-14.30. Uczestnicy będą przygotowywać się pod okiem instruktorów Fundacji Sztukmistrze. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą nauczyć się nowych umiejętności, przełamać tremę i spróbować swoich sił w cyrkowych dyscyplinach.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc została ograniczona do maksymalnie 15 osób.

Kulminacją całego przedsięwzięcia będzie pokaz finałowy. 21 sierpnia uczestnicy spotkają się jeszcze na przygotowaniu do występu, które potrwa od 15.30 do 17.30. Następnie o godzinie 18 w Parku Miejskim w Nisku rozpocznie się finałowy pokaz, podczas którego młodzi adepci zaprezentują umiejętności zdobyte podczas warsztatów.

To propozycja dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić wakacyjny czas, a przy okazji spróbować czegoś zupełnie nowego. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie można nauczyć się m.in. żonglowania, chodzenia po taśmie czy tańczenia w powietrzu, a później pochwalić się nowymi umiejętnościami przed publicznością.

Zapisy prowadzi Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” pod numerem telefonu (15) 841 21 44. Szczegółowe informacje oraz karta zapisu wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne na stronie www.nck.nisko.pl.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy i Miasta Nisko.