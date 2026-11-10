Dzieci zrobią świąteczne łańcuchy. MDK w Stalowej Woli zaprasza na warsztaty

Do ich przygotowania wykorzystają m.in. słomę, papier, bibułę i suszone owoce. Dzieci poznają dawne sposoby wykonywania świątecznych dekoracji, a następnie samodzielnie przygotują łańcuchy, dobierając kolory i poszczególne elementy.

Warsztaty skierowane są do przedszkolaków w wieku 3-6 lat oraz uczniów wszystkich klas szkół podstawowych. Zajęcia będą dostosowane do wieku uczestników i potrwają około 60 minut.

Spotkania odbywać się będą od wtorku do piątku, w godzinach od 8 do 13.30, w sali edukacyjnej Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Sierpnia 9 w Stalowej Woli. W jednej grupie może uczestniczyć maksymalnie 26 osób.

Cena warsztatów wynosi 15 zł od osoby. Wstęp dla opiekunów jest bezpłatny, ale ich obecność podczas zajęć jest obowiązkowa.

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 15 842 09 50, wewnętrzny 135. Podczas zgłoszenia należy uzgodnić konkretny termin spotkania.

Organizatorzy proszą, aby uczestnicy przychodzili około 10 minut przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku rezygnacji z udziału należy wcześniej poinformować o tym MDK telefonicznie.

Warsztaty będą odbywać się od 24 listopada do 18 grudnia 2026 roku.