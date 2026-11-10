Dzieci ze Stalowej Woli mogą zaprojektować oficjalną kartkę świąteczną prezydenta

Zadaniem uczestników będzie stworzenie pracy nawiązującej do Bożego Narodzenia. Organizatorzy zachęcają, by oprócz świątecznych motywów pojawiły się na niej również charakterystyczne miejsca, budynki lub elementy architektury Stalowej Woli.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Co ważne, zwycięska praca może zostać wykorzystana jako motyw graficzny oficjalnych kartek i świątecznych życzeń prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

Prace powinny być wykonane na płasko, w formacie A4. Uczestnicy mogą korzystać z kredek, farb, pasteli, ołówków, węgla, flamastrów lub technik mieszanych. Nie będą natomiast przyjmowane prace przestrzenne, wyklejanki z odstającymi elementami ani grafiki wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną, wykonaną samodzielnie pracę. Na jej przedniej stronie nie mogą znajdować się żadne dane osobowe. Imię i nazwisko autora, wiek lub klasę oraz nazwę szkoły (jeśli zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem placówki) należy umieścić na odwrocie.

Do pracy trzeba dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Gotowe projekty należy złożyć najpóźniej 27 listopada do godz. 12. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem rodzica lub opiekuna, albo przez szkołę.

Prace przyjmowane są w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1.

Na autorów trzech najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe. Prezydent miasta może przyznać także dodatkowe wyróżnienia.

To okazja, by młodzi mieszkańcy Stalowej Woli nie tylko sprawdzili swoje plastyczne umiejętności, ale również zobaczyli, że ich twórczość może stać się częścią miejskich świątecznych tradycji.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.stalowawola.pl.