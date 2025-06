Dyskutują o przyszłości gospodarki komunalnej

Pierwsze Forum odbyło się w ubiegłym roku w Krośnie. Podczas konferencji w Stalowej Woli, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, omawiane są kluczowe zagadnienia związane z gospodarką komunalną w regionie Podkarpacia.

- Głównym celem tego forum jest przede wszystkim gospodarka komunalna. Mamy ciągle zmieniające się przepisy. To trudny biznes do prowadzenia. Z gospodarki komunalnej, jeśli mówimy o całości, czyli wodzie, cieple i odpadach, to te odpady są najtrudniejsze do przewidzenia, przede wszystkim ceny tych odpadów. Druga cześć tego forum to transformacja energetyczna gdzie bardzo dobrze się wpisuje zakład termicznego przetwarzania odpadów – mówił Radosław Sagatowski, prezes Zarządu MZK Stalowa Wola.

– Podkarpacki Samorząd Gospodarczy, będący tak naprawdę Izbą Gospodarczą, jest stowarzyszeniem, które skupia przedsiębiorców z terenu całego województwa. Ta gałąź biznesu jest zawsze na uboczu niezauważona. Ogromną troską należy otoczyć mieszkańców i całą infrastrukturę regionu. To czego nie widzimy, a to co jest wokół nas, jest uważane za dobro, które na się nam należy, mieszkańcom, przedsiębiorcom. Tak naprawdę niejednokrotnie nie dostrzegamy tych ogromnych zmian, wyzwań jakie stoją przed gospodarkami komunalnymi. O tym postanowiliśmy rozmawiać i o tym od ubiegłego roku toczymy debatę – dodał Paweł Zając, prezes Izby Podkarpacki Samorząd Gospodarczy.

W programie znalazły się prezentacje spółek komunalnych, panele dyskusyjne dotyczące wyzwań gmin w zakresie gospodarki komunalnej oraz tematyka gospodarki odpadami. Duży nacisk położono na transformację energetyczną w samorządach i spółkach komunalnych, z prezentacjami oraz dyskusją na temat tworzenia i rozwoju społeczności energetycznych oraz elastyczności energetycznej systemu krajowego.

- Cieszę się, że ta dyskusja zwraca uwagę na gospodarkę komunalną. Często w samorządach, w debatach gospodarczych rozmawiamy o inwestorach, o ważnych działaniach gospodarczych i były lata, w których gospodarka komunalna schodziła trochę na boczny tor. Trzeba również powiedzieć, że z historii samorządu terytorialnego, który na przestrzeni ostatnich 35 lat tak mocno zmienia polską rzeczywistość, były lata, w których gospodarka komunalna znajdowała się w kryzysie, w których podejmowane były nie zawsze optymalne decyzje. W moim przekonaniu były to decyzje błędne i cieszę się, że dzisiaj możemy z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością mówić o tym, że właśnie gospodarka komunalna jest rdzeniem działania również samorządów – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Forum jest także okazją do zaprezentowania ofert finansowych dla samorządów i spółek komunalnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów, spółek i ekspertami z branży.