Stalowa Wola 7 maja 2026

Dyrektorzy szkół w Stalowej Woli z nominacjami na kolejne lata

7 maja w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli wręczono nominacje dyrektorskie osobom, które zwyciężyły w konkursach na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Oznacza to kontynuację pracy dwóch dobrze znanych w lokalnym środowisku oświatowym dyrektorów.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli nadal będzie pełnił Mariusz Potasz. Placówką kieruje nieprzerwanie od 2001 roku. Z kolei Robert Grzyb pozostanie dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli, którą zarządza od 2021 roku.

Decyzją Zarządu Powiatu Stalowowolskiego obaj dyrektorzy będą sprawować swoje funkcje przez kolejne pięć lat.

Nominacje wręczył starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny wspólnie z członkami Zarządu Powiatu. Spotkanie było również okazją do podziękowań za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie w rozwój lokalnej edukacji.

Profesor Zbigniew Pater Honorowym Obywatelem Gminy Radomyśl nad Sanem
