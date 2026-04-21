Dyrektor odchodzi, trener zawieszony. Kto następny…?

Zarząd Stali Stalowa Wola poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z dniem 20 kwietnia 2026 roku Jakub Kowalski zakończył pracę na stanowisku dyrektora sportowego. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Kowalski objął tę funkcję 1 stycznia 2025 roku. Wcześniej był zawodnikiem Stali, w której barwach rozegrał 75 spotkań, przyczyniając się do awansów zespołu do II oraz I ligi. Przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 dołączył natomiast do Olimpii Pysznica, występującej w lidze okręgowej.

Zmiany personalne nie ograniczają się jednak wyłącznie do stanowiska dyrektora sportowego. Według nieoficjalnych informacji, podobny los spotkał – lub wkrótce spotka – trenera bramkarzy Denisa Parechyna. Klub nie wydał dotychczas oficjalnego komunikatu w tej sprawie, jednak ustalono, że tego samego dnia, w którym zakończono współpracę z Kowalskim, prezes klubu Marcin Łopatka zawiesił Parechyna w obowiązkach.

47-letni szkoleniowiec z Białorusi pracował w Stali od października 2021 roku. Mimo prób, nie udało się uzyskać jego komentarza. Informacje o zawieszeniu oraz zaprzestaniu wykonywania obowiązków trenerskich potwierdzili natomiast rodzice dzieci uczestniczących w prowadzonych przez niego zajęciach.