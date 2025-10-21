Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 października 2025

Dynamo Kijów U19 zagra z Brommapojkarną w Stalowej Woli

W najbliższą środę, 22 października o godz. 14, na murawie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ul. Hutniczej 10A odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe. Stalowa Wola ponownie stanie się areną międzynarodowych rozgrywek młodzieżowych UEFA Youth League.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tym razem kibice zobaczą w akcji drużyny FC Dynamo Kyiv U19 oraz IF Brommapojkarna U19.

UEFA Youth League to prestiżowe rozgrywki, w których występują piłkarze będący często o krok od seniorskiej kariery. Wielu zawodników, którzy błyszczeli w tej lidze, wkrótce później trafiało do topowych klubów kontynentu.

Stalowa Wola już po raz kolejny gości europejską młodzieżową elitę. Nowoczesny obiekt PCPN zyskał uznanie dzięki świetnej infrastrukturze i wysokiemu poziomowi organizacji, co czyni go idealnym miejscem dla tego typu wydarzeń.

Dla mieszkańców miasta i regionu to doskonała okazja, by na żywo zobaczyć przyszłe gwiazdy światowego futbolu i poczuć atmosferę prawdziwego europejskiego meczu.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają wszystkich miłośników piłki nożnej do przybycia na stadion i wspólnego kibicowania młodym talentom.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Niewybuch odkryty w Przędzelu. Ewakuowano mieszkańców pięciu domów
Rudnik nad Sanem
Niewybuch odkryty w Przędzelu. Ewakuowano mieszkańców pięciu domów
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
Stalowa Wola w europejskiej sieci „Peer Reviews”
Stalowa Wola
Stalowa Wola w europejskiej sieci „Peer Reviews”
Utrudnienia na drodze w Zarzeczu. Rusza układanie nowej nawierzchni
Nisko
Utrudnienia na drodze w Zarzeczu. Rusza układanie nowej nawierzchni
56-latka z ponad 2 promilami za kierownicą
Nisko
56-latka z ponad 2 promilami za kierownicą
Zaginął 84-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach
Stalowa Wola
Zaginął 84-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach
Muzyka dla naszego miasta
Stalowa Wola
Muzyka dla naszego miasta
Tajemnice Złotego Pociągu i Kryształowej Komnaty
Stalowa Wola
Tajemnice Złotego Pociągu i Kryształowej Komnaty
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu