Dynamo Kijów U19 zagra z Brommapojkarną w Stalowej Woli

Tym razem kibice zobaczą w akcji drużyny FC Dynamo Kyiv U19 oraz IF Brommapojkarna U19.

UEFA Youth League to prestiżowe rozgrywki, w których występują piłkarze będący często o krok od seniorskiej kariery. Wielu zawodników, którzy błyszczeli w tej lidze, wkrótce później trafiało do topowych klubów kontynentu.

Stalowa Wola już po raz kolejny gości europejską młodzieżową elitę. Nowoczesny obiekt PCPN zyskał uznanie dzięki świetnej infrastrukturze i wysokiemu poziomowi organizacji, co czyni go idealnym miejscem dla tego typu wydarzeń.

Dla mieszkańców miasta i regionu to doskonała okazja, by na żywo zobaczyć przyszłe gwiazdy światowego futbolu i poczuć atmosferę prawdziwego europejskiego meczu.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają wszystkich miłośników piłki nożnej do przybycia na stadion i wspólnego kibicowania młodym talentom.