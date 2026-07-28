Dwóch żołnierzy aktywnej rezerwy zostało podporucznikami

Patenty oficerskie odebrali ppor. rez. Mateusz Magolon, który ukończył Legię Akademicką oraz kurs przeszkolenia kadr rezerwy, oraz ppor. rez. Dariusz Stachera, żołnierz aktywnej rezerwy.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta Stalowej Woli. Wzięli w niej udział również szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie płk Artur Chapski, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku mjr Artur Głuszec, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- Bardzo serdecznie dziękuję, że ta uroczystość może mieć miejsce w Stalowej Woli, że te patenty oficerskie podpisane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Karola Nawrockiego, są wręczane właśnie tutaj. To miejsce wyjątkowe, bo to budynek, od którego zaczęła się realizacja największego projektu gospodarczego II Rzeczypospolitej w tej części Polski. Historia Stalowej Woli to historia wojskowych, to historia oficerów, którzy brali odpowiedzialność za Rzeczpospolitą nie tylko pod względem obronnym, ale również gospodarczym i społecznym - mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W dalszej części wystąpienia zwrócił się do nowo mianowanych oficerów.

- Dzisiaj myślę, że Panowie, przyjmując ten awans, mają w swoich sercach i swojej postawie to, co stanowi etos polskiego żołnierza: honor, zasady oraz wartości, które zawsze budowały wielkość i siłę Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę życzyć, aby w tej misji i służbie zawsze towarzyszyły Panom te piękne zasady. Niech symbolicznie towarzyszy Panom również „stalowa wola” - w charakterze, postawie i działaniu - podkreślił.

Patent oficerski jest dokumentem potwierdzającym mianowanie żołnierza na pierwszy stopień oficerski. Wydawany jest na podstawie postanowienia Prezydenta RP i stanowi symboliczne zwieńczenie szkolenia oraz przygotowania do pełnienia służby oficerskiej.