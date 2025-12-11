Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 grudnia 2025

Dwóch poszukiwanych trafiło do więzienia

Stalowowolscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy od dłuższego czasu ukrywali się przed organami ścigania. Obaj byli poszukiwani listami gończymi i - zgodnie z wyrokami sądu - trafią teraz do więzienia na rok oraz 10 miesięcy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zatrzymań doszło 5 grudnia. Policjanci, którzy na co dzień zajmują się ustalaniem miejsc pobytu osób poszukiwanych, namierzyli i doprowadzili do zakładów karnych dwóch mężczyzn w wieku 40 lat.

Pierwszy z nich był poszukiwany za kradzież zuchwałą. Zgodnie z wyrokiem sądu spędzi w więzieniu rok. Drugi natomiast odpowie za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - za to przestępstwo został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Obaj zatrzymani już rozpoczęli odbywanie zasądzonych kar. Policja podkreśla, że działania prowadzone przez stalowowolski wydział kryminalny są systematyczne i skuteczne, a osoby próbujące unikać odpowiedzialności powinny liczyć się z tym, że w końcu zostaną odnalezione i doprowadzone przed oblicze sprawiedliwości.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
Jeżowe
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
Bezpłatne warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Lasowiackiego
Bezpłatne warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Lasowiackiego
Bojanów inwestuje w sieć kanalizacyjną
Bojanów
Bojanów inwestuje w sieć kanalizacyjną
Plecionkarstwo wpisane na Listę UNESCO!
Rudnik nad Sanem
Plecionkarstwo wpisane na Listę UNESCO!
Zaleszany uczczą 44. rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek
Zaleszany
Zaleszany uczczą 44. rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek
Karp na nowo odkryty
Stalowa Wola
Karp na nowo odkryty
Policja ostrzega przed internetowymi oszustami
Stalowa Wola
Policja ostrzega przed internetowymi oszustami
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
Stalowa Wola
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu