Dwóch poszukiwanych trafiło do więzienia

Do zatrzymań doszło 5 grudnia. Policjanci, którzy na co dzień zajmują się ustalaniem miejsc pobytu osób poszukiwanych, namierzyli i doprowadzili do zakładów karnych dwóch mężczyzn w wieku 40 lat.

Pierwszy z nich był poszukiwany za kradzież zuchwałą. Zgodnie z wyrokiem sądu spędzi w więzieniu rok. Drugi natomiast odpowie za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - za to przestępstwo został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Obaj zatrzymani już rozpoczęli odbywanie zasądzonych kar. Policja podkreśla, że działania prowadzone przez stalowowolski wydział kryminalny są systematyczne i skuteczne, a osoby próbujące unikać odpowiedzialności powinny liczyć się z tym, że w końcu zostaną odnalezione i doprowadzone przed oblicze sprawiedliwości.