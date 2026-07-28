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Stalowa Wola Nisko Radomyśl nad Sanem 28 lipca 2026

Dwóch nietrzeźwych kierowców wpadło w weekend

Miniony weekend przyniósł dwie interwencje wobec nietrzeźwych kierowców w powiecie stalowowolskim. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który prowadził samochód mając ponad 3 promile alkoholu, oraz motorowerzystę z ponad 1,5 promila, który doprowadził do kolizji. Tymczasem podczas akcji „Trzeźwy poranek” w powiecie niżańskim wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek, 24 lipca po godz. 22 w Radomyślu nad Sanem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 56-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, jadąc motorowerem, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym peugeotem. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna doznał urazu nogi i trafił do szpitala, jednak nie wymagał hospitalizacji.

Kolejna interwencja miała miejsce w sobotę przed godz. 16 przy ul. Przemysłowej w Stalowej Woli. Policję powiadomiono o kierowcy toyoty, który przyjechał do sklepu i prawdopodobnie był pijany. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd po wyjeździe z parkingu. Badanie alkomatem wykazało, że 52-letni mieszkaniec Stalowej Woli miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Z kolei 27 lipca policjanci z Niska prowadzili działania „Trzeźwy poranek”, których celem jest eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali 903 osoby kierujące pojazdami. Wszyscy byli trzeźwi. Dzięki temu akcja zakończyła się bez ujawnienia przypadków jazdy pod wpływem alkoholu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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