Dwie udane akcje poszukiwawcze

Najpierw służby szukały 47-latka. Do akcji włączyli się policjanci, strażacy z OSP Jeżowe oraz operator policyjnego drona z Rzeszowa. Po kilku godzinach mężczyzna został odnaleziony na terenie gminy Kamień. Nic mu się nie stało i wrócił pod opiekę rodziny.

Kilka godzin później wpłynęło kolejne zgłoszenie, że zaginął 40-letni mężczyzna. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania, do których dołączyli funkcjonariusze z Rzeszowa oraz strażacy PSP i OSP. Mężczyznę odnaleziono jeszcze tej samej nocy. Po odnalezieniu trafił pod opiekę ratowników medycznych.

Info: KPP Nisko