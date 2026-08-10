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Nisko 7 sierpnia 2026

Dwie udane akcje poszukiwawcze

Środa, 5 sierpnia, była wyjątkowo pracowita dla policjantów z Niska. Tego dnia prowadzili dwie akcje poszukiwawcze za zaginionymi mężczyznami. W obu przypadkach istniała obawa, że ich życiu może grozić niebezpieczeństwo.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Najpierw służby szukały 47-latka. Do akcji włączyli się policjanci, strażacy z OSP Jeżowe oraz operator policyjnego drona z Rzeszowa. Po kilku godzinach mężczyzna został odnaleziony na terenie gminy Kamień. Nic mu się nie stało i wrócił pod opiekę rodziny.

Kilka godzin później wpłynęło kolejne zgłoszenie, że zaginął 40-letni mężczyzna. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania, do których dołączyli funkcjonariusze z Rzeszowa oraz strażacy PSP i OSP. Mężczyznę odnaleziono jeszcze tej samej nocy. Po odnalezieniu trafił pod opiekę ratowników medycznych.

Info: KPP Nisko

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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